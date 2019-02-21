Türk müziği öğrencilere canlı performansla sevdiriliyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) himayesinde, İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Sanatçısı Aylin Şengün Taşçı'nın öğretmen ve öğrencilere Türk müziğini ve enstrümanları tanıtmak amacıyla yürüttüğü "Türk Müziğini Tanıtma Seminerleri"ne katılan öğrenci ve öğretmenlerin sayısı 2 bine yaklaştı.

AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, öğretmen ve öğrencilere Türk müziğini ve enstrümanlarını tanıtmak amacıyla Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi, bu yılın ocak ayında başlatıldı. Proje çerçevesinde ocak ayından bu yana Ankara'nın Bala ve Mamak ilçeleri ile Gaziantep'te üç seminer gerçekleştirildi.

Eğitim seminerlerinin 18 Şubat'ta Tokat'taki dördüncü serisine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eşi Rana Selçuk ile katıldı. Tokat Belediye Başkanlığının destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte yüzlerce öğretmen ve öğrenci yer aldı.

Sanatçı Taşçı'nın ekibiyle düzenlediği seminerlere bugüne kadar 2 bine yakın öğrenci ve öğretmen katılım sağladı.

Seminerlerde, Sanatçı Aylin Şengün Taşçı ve ekibi, öğrencilere ve öğretmenlere Türk müziğinin geçirdiği aşamaları, ilgi çekici anekdotlar ve canlı performanslarla anlatıyor.

Seminerde, Türk müziğinin tarihsel boyutu aktarılıyor, geleneksel enstrümanlar tanıtılıyor ve gençlerin bu enstrümanlarla tanışması sağlanıyor.

Ayrıca ninnilerden mehter müziğine, tasavvuftan Osmanlı sultanlarının bestelerine ve unutulmayan bestekarların eserlerine kadar geniş bir çerçevede örnek dinletiler sunuluyor.

Seminerde ayrıca El-Kındi, Farabi, İbn-i Sina, Sadettin Kaynak ve Münir Nurettin Selçuk gibi müziğe gönül vermiş sanatçılar ve hayat hikayeleri hakkında bilgiler aktarılıyor.

Sanatçı Taşçı ve ekibi, iki yıl boyunca Türkiye'nin çeşitli illerinde öğretmen ve öğrenciler için seminer düzenlemeyi sürdürecek.