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Eğitim

Türk Kızılaydan depremzede YKS öğrencilerine tercih danışmanlığı

Türk Kızılay, 6 Şubat 2023'teki 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olan öğrenciler için tercih danışmanlığı sağlıyor.

Hakan Ceran  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Türk Kızılaydan depremzede YKS öğrencilerine tercih danışmanlığı

Kahramanmaraş

Sınavlara Türk Kızılay tarafından 100. Yıl Kütüphanesi'nde oluşturulan dersliklerde hazırlanan yaklaşık 80 öğrenci, rehber öğretmenler eşliğinde YKS tercihlerini yaptı.

Türk Kızılay Elbistan Şube Başkanı Mustafa Akan, gazetecilere, öğrencilerin sınavda başarılı olmaları için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

Öğrencilerin başarısı

Depremin yaralarını sararken öğrencilerimizin eğitim faaliyetlerini de düşünerek bir dershane oluşturduklarını hatırlatan Akan, "Depremzede öğrencilere burada tamamen ücretsiz dershane sistemi kurduk. 80 öğrenci ile başladık. Onların başarılı olması için zaman mevhumu gözetmeksizin emek verdik. Bunun sonucunda da ilk 10 binde 10 öğrencimiz var. Bundan dolayı gururluyuz ve mutluyuz." diye konuştu.

Türkiye 199'uncusu olan Rabia Zehra Doğan da kendilerine kucak açan ve destek veren Türk Kızılay ekibine teşekkür ettiklerini belirterek, uluslararası ilişkiler bölümünde eğitim görmek istediğini söyledi.

Öğrencilerden Ömer General ise hedefinin diş hekimliği olduğunu, tercihini de bu doğrultuda yapacağını dile getirdi.

Hasan Hüseyin Altıntop da başarılı olabilmenin sevincini yaşadığını belirterek, tercihini hukuk fakültesinden yana kullanacağını söyledi.

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