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Eğitim

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2024-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 2. dönem) ile 2024-Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem) sonuçlarını açıkladı.

Buğrahan Ayhan  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 18 Ağustos'ta uygulanan 2024-TUS 2. dönem ile 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. döneme ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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