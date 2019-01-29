THK Üniversitesinden öğretmenlere STEM eğitimi

Fotoğraf: AA/Ahmet Sertan Usul

ANKARA - AHMET SERTAN USUL

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesince öğretmenlere yönelik, proje tabanlı öğrenmeye dayalı fen, teknoloji, mühendislik, matematik (STEM) ve üretim teknolojileri (maker) eğitimleri düzenleniyor.

Öğretmenlerin yeterliliklerinin artırılması ve öğrencilerin edindikleri becerileri uygulamaya dökebilmeleri amacıyla Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile THK Üniversitesi arasında, atölye çalışmaları ve eğitim faaliyetleri yapılmasına yönelik iş birliğine gidildi.

Bu kapsamda, THK Üniversitesi Bilgi Toplumu Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde, öğretmenlere yönelik proje tabanlı öğrenmeye dayalı STEM ve maker atölyeleri düzenlenmeye başlandı.

THK Üniversitesindeki atölye çalışmalarına katılan öğretmenlerle bir araya gelen Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında belirlenen hedeflere ulaşmada öğretmen eğitimlerinin önemini vurguladı.

Müdürlük olarak tüm öğretmenlere yönelik farklı alanlarda eğitim faaliyetleri düzenlediklerini söyleyen Akpınar, "Okullarımızda kurulması planlanan tasarım-beceri atölyelerinin daha etkili olabilmesi için öğretmenlerimizin yeterliliklerinin artırılması gerekliliğine inanıyoruz. Düzenlenecek atölyelerle öğretmenlerimizin akılcı, çağa ayak uyduran, hayal gücü yüksek, üretmeyi seven, proje tabanlı öğrenmeye dayalı ve iş birlikçi öğrenmeyi sınıflarında kullanabilen eğitimciler olması hedefleniyor." diye konuştu.

Akpınar, eğitim öğretim faaliyetlerinde tüm paydaşların birikiminden faydalanmanın önemine işaret ederek, iş birliği kapsamında düzenlenecek STEM ve maker atölyelerinin öğretmen ile öğrencilere aktif öğrenme ortamları sağlayacağını belirtti.

Disiplinler arası çalışmalar

THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut da yerli ve milli teknolojilerin üretilebilmesi için disiplinler arası çalışmalar yapılması gerektiğine işaret etti.

Atölye çalışmaları ile öğretmenlerin, STEM konusunda bilgilendirildiğini ve yaratıcılığı ön plana çıkaran uygulama örneklerini görme fırsatı bulduğunu anlatan Akbulut, gelecek dönemde eğitimleri yurt genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

"Öğrencilerin mühendislik alanlarına ilgisi artıyor"

Eğitimlere katılan Mamak Uluönder Ortaokulunda Fen Bilimleri öğretmeni Nilgün Gülçiçek, öğrencilerin, günlük hayatta karşılaştıkları problemlere yönelik yaratıcı çözümler geliştirebilmeyi amaçladıklarını belirtti.

Derslerde öğrencilerine, STEM uygulamaları yaptırdığına işaret eden Gülçiçek, "Uygulamalar sayesinde öğrencilerim dersi daha dikkatli takip ediyor. Aynı zamanda bir konuyu farklı bakış açılarıyla ele almayı öğreniyorlar. Öğrencilerin mühendislik alanlarına ilgisi de artıyor." şeklinde konuştu.

Öte yandan, eğitimlerin yapıldığı atölyeleri gezen İl Milli Eğitim Müdürü Akpınar, öğretmenlere katılım sertifikalarını da verdi.