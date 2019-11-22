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Eğitim

Tez danışmanı öğretim üyelerine 'öğrenci sınırlaması' getirildi

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), öğretim üyelerinin belirli sayıda tez danışmanlığı yapabilmesine yönelik düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Selma Kasap   | 22.11.2019
Tez danışmanı öğretim üyelerine 'öğrenci sınırlaması' getirildi

Ankara

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Düzenlemeden önce öğrenciler, bir yükseköğretim kurumuna başvurarak kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın üniversitelerin belirlediği kriterlere göre ders alabilirken, değişiklikle, özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumundan ders alabilmek için bir yükseköğretim kurumunun yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olma şartı getirildi. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer kriterler, üniversite senatolarına bırakıldı.

Yönetmelikte yapılan bir diğer önemli düzenleme ise lisansüstü program kontenjanlarının tespit edilmesi ile ilgili oldu. Değişiklik yapılmadan önce lisansüstü program kontenjanları, üniversiteler tarafından herhangi bir koşula bağlı olmaksızın belirlenirken, düzenleme ile tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14 öğrenci, tezsiz yüksek lisans programları için ise en fazla 16 öğrenci olacak.

Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan, yüzde 50'ye kadar artırılabilecek.

2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü programlara özel öğrenci olarak kabul edilen öğrenciler için bu yönetmelikten önceki hüküm geçerli olacak.

Yönetmelikte yapılan bu değişiklik, 2020-2021 akademik yılından itibaren uygulanacak.

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