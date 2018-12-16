Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "İkili eğitimin sonlandırılması için ihtiyaç duyulan derslik sayısı 29 bin 535'tir. İhtiyaç duyulan derslikler iki yıl içerisinde tamamlanarak tekli eğitime geçilmesi hedeflenmektedir." dedi.

TBMM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yapımı devam eden derslikler bitirildikten sonra ikili eğitimin sonlandırılması için ihtiyaç duyulan derslik sayısı 29 bin 535'tir. İhtiyaç duyulan derslikler iki yıl içerisinde tamamlanarak tekli eğitime geçilmesi hedeflenmektedir." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TBMM Genel Kurulunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü ile 125 üniversitenin bütçeleri üzerinde, milletvekillerinin eleştiri ve sorularına yanıt verdi.

Bakan Turhan, Sivas-Malatya aksının 107 kilometre olduğunu ve 2012'de iki kısım halinde ihale edildiğini, 2013'te de yapım çalışmalarının başladığını belirterek, "Bugüne kadar 47 kilometresi bölünmüş yol olarak tamamlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir. Aksın tamamının, 2021 yılında tamamlanması planlanmaktadır." dedi.

Keşan-Enez yolunun 58 kilometre uzunluğunda ve tek yol standardında olduğunu dile getiren Turhan, "Bu yolda Enez Kavşağı ve Kılıçköy arası 5 kilometrelik kesimde çalışmalar tamamlanmıştır. Keşan-Enez yolunun muhtelif kesimlerinde kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasını müteakip yapım ihalesi gerçekleştirilecektir. İşin 2021 yılında tamamlanması hedeflenmektedir." şeklinde konuştu.

Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin de bilgi veren Turhan, "142 kilometre uzunluğundaki Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren hattının tamamlanmasıyla Kayseri'nin, Yerköy üzerinden Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattına bağlanarak ülkemiz yüksek hızlı tren çekirdek ağına katılmış olacaktır. Proje çalışmalarımız tamamlandı. 2019 yılı içerisinde finansman teminini müteakip ihalesine çıkılacaktır." ifadesini kullandı.

Turhan, demiryollarına bakım ve onarım çalışmaları için 9 milyar lira yatırım yapıldığını, 26 bin köprü ve menfezde dingil basıncının 22,5 tona çıkarıldığını söyledi. Turhan, tüm hatlarda yer alan ahşap ve demir traverslerin tamamının beton travers hale getirildiğini bildirdi.

Ek ders ücreti karşılığında görev yapan sözleşmeli öğretmenler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk ise Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapan sözleşmeli öğretmenliğe atama süreciyle ilgili soruya cevap verirken, "Ek ders ücreti karşılığında görev yapanların sözleşmeli öğretmenliğe atanması için ayrılan 5 bin kontenjanın tamamı kullanılmış ve bu konuda herhangi bir boş kontenjanımız kalmamıştır." bilgisini aktardı.

2003'ten bugüne 5 bin 37'si eğitim öğretim hizmetleri sınıfında olmak üzere 21 bin 662 engelli personel istihdamının sağlandığını bildiren Selçuk, ocak ayı başında engelli öğretmen alımının tekrar başlayacağını açıkladı.

Selçuk, fiilen görev yapan engelli personel sayısının da 22 bin 567 olduğunu kaydetti.

Hayırseverler dışında yapılan derslik sayısına ilişkin bir soru üzerine Selçuk, "2003-2018 yıllarında 50 bini hayırsever olmak üzere 298 bin derslik yapılarak eğitim ve öğretimin hizmetine sunulmuştur." dedi.

Selçuk, 2018 yılı içerisinde Bakanlığa bağlı okullarda görev yapan vekil öğretmen sayısının 10 olduğunu söyledi.

Sakarya'daki 21 okulun deprem tahkikine ilişkin bir soru üzerine Selçuk, Bakanlık tarafından 2015'te ülke genelindeki 4 bin 500 okulun deprem tahkiki çalışmalarına başlandığını dile getirdi. Selçuk, bu kapsamda Sakarya'da 125 okulun deprem tahkikin yapıldığını vurgulayarak güçlendirilmesi gereken 21 okula ilişkin de şunları kaydetti:

"7 okula ait 9 bina için yıkım kararı alınmıştır. Bu okullardaki öğrencilerimiz başka okullara taşınmıştır. Yıkılan bu binaların yerine yeni eğitim binalarının yapımı yatırım programı kapsamında ve hayırseverler marifetiyle devam etmektedir. 5 okula ait 6 bina güçlendirilmiştir. 9 okula ait 10 binada güçlendirilme çalışmaları yapılması için ihale öncesi hazırlıklar tamamlandı. 2019 içerisinde güçlendirme çalışmaları yapılacaktır."

Türkiye genelinde ikili eğitimi sonlandırmak amacıyla 63 bin 501 dersliğin yapımının halen devam ettiğini bildiren Selçuk, "Yapımı devam eden derslikler bitirildikten sonra ikili eğitimin sonlandırılması için ihtiyaç duyulan derslik sayısı 29 bin 535'tir. Burada 163 bin ihtiyaç olduğundan bahsedildi, gerçek rakam 29 bin 535'tir. İhtiyaç duyulan derslikler iki yıl içerisinde tamamlanarak tekli eğitime geçilmesi hedeflenmektedir." dedi.

Gaziantep'te 2003-2018 yıllarında 10 bin 779 yeni derslik yapılarak eğitim ve öğretimin hizmetine sunulduğunu belirten Selçuk, "Gaziantep en çok derslik yapılan 81 il arasında 4'üncü sıradadır. 2018 yılında Gaziantep'te yapımı devam eden 3 bin 544 yeni derslik için 583 milyon 576 bin 934 Türk lirası ödenek olarak gönderilmiştir. Gönderilen ödenek büyüklük açısından 81 il arasında 3'üncü sırada yer almaktadır." şeklinde konuştu.

Okul taşıtlarındaki rehber personelle ilgili bir soru üzerine Selçuk "Danıştay 8. Dairesinin kararıyla rehber personelin 22 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olma hususunun 2011 yılından beri geçerli olacağı değerlendirildiğinden dolayı mahkeme kararına ilişkin böyle bir uygulama var. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor." ifadesini kullandı.

Taşımalı eğitime ilişkin de değerlendirmede bulunan Selçuk, "2018-19 eğitim öğretim yılında 1 milyon 320 bin öğrenci taşımalı eğitimden yararlandı. 9 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 488 milyon 195 bin 414 Türk lirası taşıma gideri, yemek yardımından yararlanan 1 milyon 162 bin öğrenci için de 147 milyon 396 bin Türk lirası yemek gideri ödenmiştir. Taşımalı eğitim kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan ilköğretim ve ortaöğretim taşımalı öğrenciler için 962 milyon yemek yardımı, özel eğitim öğrencileri için 692 milyon Türk lirası kaynak aktarılması planlanmıştır." açıklamasını yaptı.

Selçuk, 2019 yılı için taşımalı eğitime ayrılan kaynak toplamının 4 milyar 156 milyon olduğunu sözlerine ekledi.

Soru-cevabın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü ile 125 üniversitenin bütçelerinin oylamasına geçildi.

Muhabir: Ali Kemal Akan