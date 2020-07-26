Euro
7.98
Dolar
6.85
BIST 100
119,201.63
Altın
1,902.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Suriyeli 3 bin öğrenci YÖS için ter döktü

Suriye’nin kuzeyinde terörden temizlenen bölgelerde 3 bin öğrenci, Gaziantep Üniversitesinin Yabancı Öğrenci Sınavı'na katıldı.

Ömer Koparan   | 26.07.2020
Suriyeli 3 bin öğrenci YÖS için ter döktü Fotoğraf: Mustafa Bathiş / AA

Bab

Gaziantep Üniversitesi tarafından, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden kurtarılan Cerablus, Bab, Azez ve Afrin ilçelerinde, liseyi bitiren öğrencilerin üniversiteye gitmesine imkan sağlayan YÖS gerçekleştirildi. 

Sınavda başarılı olan öğrenciler Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Gaziantep Üniversitesine bağlı olarak Afrin, Bab, Cerablus ve Azez bölgelerinde açılan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi ve Eğitim Fakültesinde eğitim görme imkanı bulacak.

Gaziantep Üniversitesi Bab İktisadi Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Arslan, “Suriye’de 2020-2021 eğitim öğretim yılı YÖS sınavını eş zamanlı olarak Afrin, Cerablus, Bab ve Azez bölgelerinde yapıyoruz.” dedi.

YÖS'ün Türkiye’deki birçok üniversite tarafından yapıldığını aktaran Arslan, “Seviye belirleme sınavı olan bu sınavda başarılı olan öğrenciler Türk üniversitelerinde okuma imkanı buluyor.” ifadelerini kullandı.

Arslan, “Türkiye ve Gaziantep Üniversitesi olarak Suriye'deki gençleri topluma iyi yetişmiş bir birey olarak eğitime kazandırmayı hedefliyoruz. Sınavların terörden arındırılan bölgelerde de yapılma imkanını sağlayan tüm yetkililere teşekkür ederim.” diye konuştu.

Bab’da yaşayan 24 yaşındaki Muhammed Mustafa, “Bab İktisadi Bilimler Fakültesinde YÖS sınavına katılıyorum. Savaş dolayısıyla eğitimden mahrum kaldık.” dedi.

Gaziantep Üniversitesinin Bab’da İktisadi Bilimler Fakültesi açtığını belirten Mustafa, “Fakültede okumak için bu sınava katılıyorum, umarım başarılı olurum.” ifadesini kullandı.

Gaziantep Üniversitesi geçen yıl da terörden arındırılan Azez, Bab, Cerablus, Afrin bölgelerinde 3 bin öğrenciye Yabancı Öğrenci Seçme sınavı düzenlemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 150 bine yaklaştı
İran Sağlık Bakan Yardımcısı: İran Kovid-19'da hiç iyi durumda değil
İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: Önlemler alınmadığı takdirde Kovid-19'da ikinci dalgayı yaşayabiliriz
Madagaskar Kovid-19'a karşı geliştirdiği bitkisel karışımdan vazgeçerek tedavi merkezleri açıyor
İran'da Kovid-19 ölümleri 15 bin 700'e yükseldi

Benzer haberler

Suriyeli 3 bin öğrenci YÖS için ter döktü

Suriyeli 3 bin öğrenci YÖS için ter döktü

İHH Afrin'de 1500 kişilik cami inşaatına başladı

İsrail ordusundan Suriye'nin güneyine hava saldırısı

İsrail'den Lübnan'a uyarı

İsrail'den Lübnan'a uyarı
İsrail ordusu: Suriye sınırı yakınından patlama sesleri duyuldu

İsrail ordusu: Suriye sınırı yakınından patlama sesleri duyuldu
Rasulayn ilçe merkezinde bombalı terör saldırısı: 2 ölü

Rasulayn ilçe merkezinde bombalı terör saldırısı: 2 ölü