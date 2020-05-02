'Sözleşmeli öğretmenlik' başvuruları elektronik ortamda yapılacak
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, haziran ayında yapılacak "sözleşmeli öğretmenlik" başvurularının tamamen elektronik ortamda gerçekleştirileceğini bildirdi.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından sözleşmeli öğretmenlik başvurularına ilişkin paylaşımda bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Haziran ayında yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen başvurularının elektronik ortamda alınacağını belirtti. pic.twitter.com/xCz8pAGzlU— Kurultay Medya (@KurultayMedya) May 2, 2020
Öğretmen adaylarının başvurularını nasıl yapabileceğine ilişkin tabloyu da paylaşan Selçuk, "Haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmenlik başvuruları tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları tablodan takip edebilirler. Atamaların hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.