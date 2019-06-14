Şırnaklı öğrenciler RTÜK'ü ziyaret etti
Şırnak'tan gelen bir grup ilk ve ortaokul öğrencisi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'i ziyaret etti.
Ankara
Kuruldan yapılan yazılı açıklamaya göre, RTÜK'ü merak eden Şırnak Ayvalık Köyü İlköğretim Okulu, Şırnak Şehit Ali Çakar İmam-Hatip Ortaokulu ve Beytüşşebap İlköğretim Okulu öğrencileri, Şahin ile görüştü.
Şırnak’tan bugün özel konuklarımız vardı. Şırnak Ayvalık Köyü İlköğretim Okulu, Şırnak Şehit Ali Çakar İmam-Hatip Ortaokulu ve Beytüşşebap İlköğretim Okulu öğrencilerini Üst Kurulumuzda misafir ettik. pic.twitter.com/y8CLoPxG95— Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) 13 Haziran 2019
Görüşmede, ilk ve orta öğrenim öğrencilerini çok önemsediklerini belirten Şahin, Türkiye'nin geleceğinin teminatı olan öğrencilerle olmaktan mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi.
Öğrenciler de medya okuryazarlığı dersinden memnuniyetlerini aktardı.
Yayıncılık alanının nasıl düzenlendiğine dair bilgi alan öğrencilere Ebubekir Şahin tarafından "RTÜK Gönüllüsü" rozeti ve sertifikası verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.