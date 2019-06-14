Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.64
Dolar
5.89
BIST 100
90,952.81
Altın
1,354.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Şırnaklı öğrenciler RTÜK'ü ziyaret etti

Şırnak'tan gelen bir grup ilk ve ortaokul öğrencisi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'i ziyaret etti.

Esin Işık   | 14.06.2019
Şırnaklı öğrenciler RTÜK'ü ziyaret etti

Ankara

Kuruldan yapılan yazılı açıklamaya göre, RTÜK'ü merak eden Şırnak Ayvalık Köyü İlköğretim Okulu, Şırnak Şehit Ali Çakar İmam-Hatip Ortaokulu ve Beytüşşebap İlköğretim Okulu öğrencileri, Şahin ile görüştü.

Görüşmede, ilk ve orta öğrenim öğrencilerini çok önemsediklerini belirten Şahin, Türkiye'nin geleceğinin teminatı olan öğrencilerle olmaktan mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi.

Öğrenciler de medya okuryazarlığı dersinden memnuniyetlerini aktardı.

Yayıncılık alanının nasıl düzenlendiğine dair bilgi alan öğrencilere Ebubekir Şahin tarafından "RTÜK Gönüllüsü" rozeti ve sertifikası verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kazakistan'da Tokayev dönemi
ABD yaptırımlarının Türkiye-Rusya iş birliğine muhtemel etkileri
Myanmar lideri Suu Çii aşırı sağa yaklaşıyor
Moldova'da siyasi kriz derinleşiyor
Nijerya basınında ötekileştirme ve toplumsal barış

Benzer haberler

Şırnak'ta terör mağdurları konutlarına kavuştu

Şırnak'ta terör mağdurları konutlarına kavuştu

RTÜK'ten 'atama' haberlerine yönelik açıklama

Teröristlerin kullandığı 3 katlı mağaraya operasyon

'Lütfen dizi bitsin de babam anneme aynısını yapmasın'

'Lütfen dizi bitsin de babam anneme aynısını yapmasın'
PKK'lı teröristlerin katlettiği 27 kişi unutulmadı

PKK'lı teröristlerin katlettiği 27 kişi unutulmadı
'Kanal ve dizi isimleri özellikle açıklanmamıştır'

'Kanal ve dizi isimleri özellikle açıklanmamıştır'