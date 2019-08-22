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Eğitim

Sıfır Atık Projesi'ne 32 bin okuldan başvuru

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Sıfır Atık Projesi'ne 32 bin okulun başvuru yaptığını bildirdi.

Selma Kasap   | 22.08.2019
Sıfır Atık Projesi'ne 32 bin okuldan başvuru

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Anadolu'nun köylerinin çoğunda şimdilerde azalsa da hala çöp toplama alanının bulunmadığına işaret eden Selçuk, "Köylümüz, çıkarttığı atığı değerlendirmenin yolunu kendi pratik zekasıyla bulur. Önce gereksiz olanı almamayı bilir, sonra elindekini tekrar kullanır, tamir eder, işlevini kaybettiyse başka şekilde değerlendirir, atığını dönüştürür, kompost tekniğiyle kendi gübresini arka bahçesinde elde eder, tarlasında kullanır. Daha neler, neler. Bu bir öz bilgi, zaten var ve kuşaktan kuşağa da akmış." ifadelerini kullandı. 

"Anadolu insanının dönüştürücü üretkenliğine geri dönmemiz lazım"

Köylerdeki bu bilincin şehir yaşantısına taşınamadığına dikkati çeken Selçuk, "Geri dönüşümle asıl yapmamız gereken bu kadim bilince geri dönmek. Köy çeşmesinden akan su boşa gitmesin diye yanına yalak yapıp hayvanları sulayan, kırılan dalı atmayıp yeniden diken, ayağındaki çorabı yamamayı bilen Anadolu insanının bilincine, kabiliyetine ve dönüştürücü üretkenliğine geri dönmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin "Sıfır Atık Projesi'ne 32 bin okulumuz başvuru yaptı. Bu iyi bir başlangıç ama uzun bir süreç. Hepimizin, elimize aldığımız bir sayfa kağıdın önünü, arkasını, her noktasını bir değer ve servet olarak görmesini sağlayana kadar kat edecek yolumuz var." bilgisini verdi.

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