Patani'de 15 Temmuz Şehitleri İlköğretim Okulu açıldı
Deniz Feneri Derneğince Tayland'ın Patani kentinde 2 yıl önce temeli atılan 15 Temmuz Şehitleri İlköğretim Okulu açıldı.
İstanbul
Derneğin açıklamasına göre, eski Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun himayelerinde yaptırılan okulla, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen sivil ve askerlerin anısı Patani'de yaşatılacak.
Yetim ve yoksul çocukların eğitim alabileceği iki katlı okul, Tayland'ın güneyindeki Patani'de yüzde 99'unu Müslümanların oluşturduğu Panera bölgesinde yer alıyor.
Okulda, 10 sınıf, kütüphane, laboratuvar, idari ofis ve öğretmenler odası bulunuyor.
Okuldan 450 öğrenci yararlanacak. Geniş bahçesi bulunan, toplam 575 metrekare alana sahip okul, yetim ve yoksul çocuklara daha iyi eğitim imkanı sunacak.
Öğrenciler okulda fen bilimlerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim eğitimi alacak. Çocukların entelektüel, duygusal, sosyal ve ruhsal gelişimine katkıda bulunularak öz güven sahibi olmaları sağlanacak.
"Tayland ve Türkiye arasında eğitim faaliyetlerinin artmasını umuyoruz"
Açılışta konuşan Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, okulun Karaloğlu himayesinde, Deniz Feneri Derneği Antalya Temsilciliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortak çalışması ve Antalya İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneğinin katkılarıyla inşa edildiğini belirtti.
Binanın tefrişatının Özgür Taşkın tarafından karşılandığını ifade eden Cengiz, şunları kaydetti:
"Dernek olarak Tayland'da bugüne kadar kurban dağıtımından yetim himayesine birçok faaliyette bulunduk. Son ve en kapsamlı çalışmamız ise önünde bulunduğumuz bu okuldur. Bu güzel açılış töreninin organize edilmesinde katkısı bulunan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Deniz Feneri Derneği ailesi adına Valimiz Münir Karaloğlu ve çalışmaya katkıda bulunan tüm Antalyalı kardeşlerimize şükranlarımızı iletiyorum. Birbirine madden uzak ancak kalben yakın bu iki millet, her daim böyle güzel çalışmalar için buluşmalı. İnşa edilen okul sayesinde Tayland ve Türkiye arasında eğitim faaliyetlerinin artmasını umuyoruz. 15 Temmuz şehitlerimizin unutulmaması ve her zaman hayırla anılması adına okula bu isim verildi. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi dualarla anmış oluyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.