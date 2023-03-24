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Eğitim

ÖSYM'nin hafta sonu düzenleyeceği YÖKDİL'e 138 bin aday katılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 26 Mart Pazar günü düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2023-YÖKDİL/1) 138 bin 27 aday katılacak.

Selma Kasap  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
ÖSYM'nin hafta sonu düzenleyeceği YÖKDİL'e 138 bin aday katılacak

Ankara

Lefkoşa ve Bişkek dahil 79 ilde düzenlenecek sınavda 19 bin 363 kişi görev alacak. Sınav için 420 bina, 5 bin 448 salon kullanılacak.

Sınav, 85 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapılacak sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

YÖKDİL elektronik ortamda da uygulanacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, lisans üstü eğitim ve akademik yükseltmelerde geçerli olan YÖKDİL'i elektronik ortamda da uygulayacaklarını belirterek sınava katılacak tüm adaylara başarılar diledi.

YÖKDİL/1 sonuçları, 14 Nisan'da açıklanacak. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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