ÖSYM'den e-YDS adaylarına 'saat' uyarısı

ANKARA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), yarın yapılacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS 2019/1 (İngilizce) adaylarına, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulunuldu.
ÖSYM Başkanlığının Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, 19 Ocak Cumartesi günü yapılacak e-YDS 2019/1 (İngilizce) adaylarının, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı belirtildi.
Paylaşımda ayrıca adayların fotoğrafsız nüfus cüzdanı ile sınava katılmalarına kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulandı.
Muhabir: Yıldız Nevin Gündoğmuş