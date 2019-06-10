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Eğitim

ÖSYM'den 2019-YKS'ye gireceklere videolu hatırlatma

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün sosyal medya hesabından, 2019-YKS'ye girecek adayların dikkat etmesi gereken kurallara ilişkin video paylaştı.

Muhammed Boztepe   | 10.06.2019
ÖSYM'den 2019-YKS'ye gireceklere videolu hatırlatma

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabında, 15-16 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak adaylara yönelik hazırlanan ve adayların sınava ilişkin dikkat etmeleri gereken kuralları hatırlatan videoya yer verdi. 

Videoda, sınava gelirken öğrencilerin, ilgili oturuma ait sınava giriş ve fotoğraf bulunan geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları ve sınav saatinden bir saat önce sınav binasında hazır olmaları gerektiğine dikkat çekiliyor.

Videoda ayrıca nüfus cüzdanında fotoğraf bulunmayan adaylar nüfus müdürlüklerine başvurmaları konusunda uyarılıyor.

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