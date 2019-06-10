ÖSYM'den 2019-YKS'ye gireceklere videolu hatırlatma
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün sosyal medya hesabından, 2019-YKS'ye girecek adayların dikkat etmesi gereken kurallara ilişkin video paylaştı.
Ankara
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabında, 15-16 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak adaylara yönelik hazırlanan ve adayların sınava ilişkin dikkat etmeleri gereken kuralları hatırlatan videoya yer verdi.
2019 #YKS adaylarımıza şimdiden başarılar diler, bu süreçte bazı hatırlatmalarda bulunmak isterim. pic.twitter.com/pquLLI0ZQy— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) June 10, 2019
Videoda, sınava gelirken öğrencilerin, ilgili oturuma ait sınava giriş ve fotoğraf bulunan geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları ve sınav saatinden bir saat önce sınav binasında hazır olmaları gerektiğine dikkat çekiliyor.
Videoda ayrıca nüfus cüzdanında fotoğraf bulunmayan adaylar nüfus müdürlüklerine başvurmaları konusunda uyarılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.