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Eğitim

ÖSYM hafta sonu iki sınav gerçekleştirecek

ÖSYM, Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YÖKDİL 2024/1-Sosyal Bilimler) 11 Mayıs Cumartesi, e-YÖKDİL 2024/2 Sağlık Bilimleri'nin ise 12 Mayıs Pazar günü elektronik ortamda yapılacağını bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
ÖSYM hafta sonu iki sınav gerçekleştirecek

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan (ÖSYM), yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da elektronik sınav merkezlerinde saat 13.45'te başlayacak sınavlara 10 bin 92 aday katılacak. Emniyet dahil 596 görevlinin yer alacağı sınavlar için adaylara 180 dakika süre verilecek. Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ile fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

Sınavların sonuçları aynı gün açıklanacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava girecek adaylara başarı, sınav görevlilerine de kolaylıklar diledi.

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