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Eğitim

ÖSYM Başkanı Ersoy'dan KPSS'ye yönelik itirazlara ilişkin açıklama

ÖSYM Başkanı Ersoy, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına yönelik itirazların komisyonlarca incelendiğini, değerlendirme sürecinin ivedilikle tamamlanacağını bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan KPSS'ye yönelik itirazlara ilişkin açıklama

Ankara

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına yönelik itiraz süreci bugün itibarıyla tamamlanmıştır. Adaylarımızdan gelen itirazlar, alanında uzman akademisyenlerden oluşan komisyonlarımız tarafından titizlikle incelenmektedir. İtirazların değerlendirilme süreci, adaylarımızın hak kaybı yaşamayacağı şekilde ivedilikle tamamlanacaktır."

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