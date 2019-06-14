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Eğitim

ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS'ye girecek öğrencilere mesaj

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, hafta sonu düzenlenecek YKS'ye girecek öğrencilere önerilerde bulundu, başarılar diledi.

Ferdi Türkten   | 14.06.2019
ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS'ye girecek öğrencilere mesaj

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere önerilerde bulundu ve başarılar diledi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sonuca değil sınava odaklanın. İçinizi ferah tutun ve kendinize güvenin. Sınavınızın sonucu ne olursa olsun hepiniz ülkemiz için çok değerlisiniz. Her birinizin başarılı olacağı alanı bulacağına inanıyorum. Her birinize başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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