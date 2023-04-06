ÖSYM, 30 sözleşmeli personel istihdam edecek
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 30 sözleşmeli personel istihdam edecek.
Ankara
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ÖSYM, 5 sözleşmeli büro personeli, 15 sözleşmeli destek personeli ve 10 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi personeli alacak.
Adaylar, başvurularını e-Devlet uygulamasında ÖSYM-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapabilecek.
Başvurular, bugünden itibaren 20 Nisan'a kadar alınacak.
Posta yolu ile veya şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.
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