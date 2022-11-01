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Eğitim

ÖSYM, 2022-KPSS Lisans branş bazında sıralamaları erişime açtı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları açıklandı.

Selma Kasap   | 01.11.2022
ÖSYM, 2022-KPSS Lisans branş bazında sıralamaları erişime açtı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılan branş bazındaki sıralamalarını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

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