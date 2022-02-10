Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi
Yoğun kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle bazı il ve ilçelerde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Karaman
Karaman'da don ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, don ve buzlanmanın kent genelinde etkili olduğu belirtildi. Bu nedenle merkez ve merkeze bağlı okullarda 11 Şubat Cuma eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, Halk Eğitim Merkezi ile rehabilitasyon merkezlerinin de tatil edildiği, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Niğde
Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Yardımcısı Cemil Kılınç başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.
Toplantıda, devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile çalışanlar ile engelli personelin 11 Şubat Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verildiği kaydedilen açıklamada, resmi ve özel bütün eğitim kurumları, kreş ve gündüz bakımevlerinde de eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, 6 yaşından küçük çocuğu olan kadın kamu çalışanları ile kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin de belirtilen tarihte idari izinli sayılacağı ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.