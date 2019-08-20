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Eğitim

Okullarda 'ormanların külleri' gösterilerek fidan dikilecek

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ormanlar yok olduktan sonra değil varken değer bilmeyle ilgili eksikliğin bulunduğunu belirterek, "Ders yılı açılışında fidan dikmeden önce ormanın küllerini göstereceğiz." dedi.

Selma Kasap   | 20.08.2019
Okullarda 'ormanların külleri' gösterilerek fidan dikilecek

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,  Instagram hesabından İzmir'in Karabağlar ilçesindeki orman yangınına ilişkin fotoğraf paylaşıp, değerlendirmelerde bulundu. 

Okullarda çocuklara doğayı, iklimi, oksijeni, bir ağacın kökünü, dalını, faydasını, ormanı, habitatı, toprağı, fidanı her şeyi anlattıklarını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"İçselleştirmeleri için birlikte fidanlar dikiyoruz, ormanlara gidiyoruz ama büyük bir eksiğimiz var. Yok olduktan sonra değil, varken değer bilmekle ilgili ciddi bir eksiğimiz var. Bu yüzden ders yılı açılışında fidan dikmeden önce ormanın küllerini göstereceğiz. Gidebilenlerin ayakları o küllere bassın, gidemeyenler fotoğraflardan, videolardan izlesin. Ondan sonra diksinler fidanlarını. O duyguyla dikilen fidan da tutar, bilgi de tutar."

Bakan Selçuk, İzmir'de yaşanan yangına ilişkin de "İzmir için ağaçlar için bir ağacın tek bir yaprağı için tarifsiz üzgünüm." ifadelerini kullandı.




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