Okullarda karne heyecanı
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı'da düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.
Bakan Tekin, İbrahim Çeçen İlkokulu'nda öğretmenlerle bir süre görüştükten sonra öğrencilere karnelerini dağıtmak için sınıflara çıktı.
Öğrencilerle sohbet eden Tekin, sınıf öğretmenlerini ve çocukları tebrik edip karneleri dağıttı.
Beşiz kız öğrencilere karne verdi
Beşiz kız kardeşlere de karnelerini verip sohbet eden Tekin, çocuklara, Cumhurbaşkanı'nın ve kendisinin selamlarını ailelerine iletmesini istedi.
Tekin, daha sonra öğrencilere, "Hepinize iyi tatiller diliyoruz, başarılar. Çok yoğun bir 90 günlük süreyi beraber yaşadık. Öğretmeninizle beraber burada çok yoğun bir ders dönemi geçirdiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin." dedi.
Çocuklara "dijital bağımlılık" vurgusu
Şimdi iki haftalık bir dinlenme döneminin olduğunu anlatan Tekin, şunları kaydetti:
"Bu dinlenme döneminde öğretmenlerimizin size tavsiye ettiği etkinlikleri yaparken önümüzdeki en ciddi sıkıntılardan bir tanesi var. Hepiniz eve gittiğinizde dijital bağımlılık diye bildiğimiz maalesef bir süreçle karşı karşıyayız. Sizden isteğim dijital ortamlarda bulunmayın demiyoruz ama bunu ölçülü ve abartmadan yapmanız lazım. Eğer ölçüyü kaçırırsanız sağlığınız bozulur, ailenizle ilişkileriniz bozulur, eğitim öğretim hayatınız bozulur. O yüzden sizden isteğimiz bu dönemi mümkün olduğunca ailenizle, dinlenerek ve kitap okuyarak geçirmenizi istiyoruz."
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Trakya'da öğrenciler, okullarda düzenlenen karne törenleri sonrası yarıyıl tatiline girdi.
Edirne'de il genelinde 54 bin 82 öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Mustafa Necati İlkokulunda düzenlenen törende öğrencilere karne ve hediye verdi.
Kırklareli'nde ise 51 bin 932 öğrenci karne aldı.
Mustafa Dalcalı İlkokulunda düzenlenen törende öğrenciler karnelerini Kırklareli Valisi Uğur Turan'dan aldı.
Tekirdağ'da il genelinde 212 bin 508 öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Ertuğrul İlkokulu'ndaki törende öğrenciler, karnelerini, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer ve Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol'dan aldı.
Tunçer, bir süre sohbet ettiği öğrencilere, karnelerini dağıttıktan sonra çeşitli hediyeler verdi.
İzmir, Denizli, Manisa ve Uşak'ta, eğitim öğretim yılının birinci döneminin tamamlanmasıyla öğrenciler karnelerini aldı.
İzmir'de 2 bin 616 okulda 721 bin 862 öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Vali Süleyman Elban, Bayraklı ilçesindeki Şehit Polis Fethi Sekin İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı.
Denizli'de 783 okulda 180 bin 812 öğrenciye karne dağıtıldı.
Manisa'da 1174 okul ve eğitim kurumundaki 266 bin 588 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline çıktı.
Yunusemre ilçesindeki Hasan Türek Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törene, Manisa Vali Vekili Mustafa Harputlu da katıldı.
Uşak'ta 315 okulda 63 bin 453 öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Aydın'ın Söke ilçesinde karnelerini alan öğrenciler, sevinçlerini bahçede havaya püskürtülen köpükler altında yaşadı.
Vakıfbank İlkokulu'nda 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Sonu Karne Dağıtım Töreni düzenlendi.
Karnelerin dağıtılmasının ardından okul bahçesinde köpük püskürtme makinesiyle havaya köpük sıkıldı.
Çocuklar, köpük altında doyasıya eğlendi. Öğrencilerin mutluluğuna veliler de ortak oldu.
Diyarbakır ve çevre illerde karne heyecanı
Diyarbakır, Elazığ, Siirt, Batman, Şırnak ve Bingöl'de 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle öğrenciler karnelerini aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.