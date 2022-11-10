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Eğitim

Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 14-18 Kasım'da 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ilk ara tatilini yapacak.

Selma Kasap   | 10.11.2022
Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak

Ankara

Birinci dönem ara tatili 14 Kasım 2022 Pazartesi başlayacak ve 18 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ara tatil öncesi son derslerine yarın girecek.

Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını, okula gitmeden Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden tamamlayabilecek.

Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından çıkarılan kitaplardan oluşan özel bir seçkiden hazırlanan e-kütüphaneye de yine ÖBA üzerinden ulaşabilecek. Bu dönemde yeni eğitim konularının yanı sıra ÖBA'da geçmişten bugüne yayınlanmış 77 eğitim başlığı yer alacak. Öğretmenlerin daha önce almadıkları herhangi bir eğitimi tamamlamaları yeterli olacak.

Ara tatilin ardından öğrenciler, 21 Kasım'da tekrar ders başı yapacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil olacak.

12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

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