Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.48
Dolar
5.75
BIST 100
97,035.28
Altın
1,296.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore'yi resmi törenle karışılıyor
logo
Eğitim

Okul yöneticiliği sınavı giriş belgeleri açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için ilk kez yapılacak "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı"nın giriş belgeleri yayımlandı.

Ahmet Sertan Usul   | 11.04.2019
Okul yöneticiliği sınavı giriş belgeleri açıklandı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için ilk kez düzenlenecek "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı"nın (2019-MEB-EKYS) giriş belgeleri yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuru göre, 21 Nisan'da yapılacak 2019-MEB-EKYS'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.

Duyuruda adayların, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı da yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Devrim Muhafızları kararı ve araçsallaşan terör
İsrail siyaseti aşırı sağa teslim
GÖRÜŞ - Mehmet Akif ve Bosna-Hersek
Trump’ın Devrim Muhafızları kararı ve muhtemel sonuçları
İlhan Omar’a yönelik medya saldırısı şaşırtıcı değil

Benzer haberler

Eski ÖSYM Başkanı Demir adliyeye sevk edildi

Eski ÖSYM Başkanı Demir adliyeye sevk edildi

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı için taban puanlar belli oldu

Bakanlıktan özel mesleki ve teknik eğitime büyük destek

Eski ÖSYM Başkanı Demir Ankara'ya getirildi

Eski ÖSYM Başkanı Demir Ankara'ya getirildi
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapıldı

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapıldı

MEB'den özel direksiyon derslerine yeni düzenleme

MEB'den özel direksiyon derslerine yeni düzenleme