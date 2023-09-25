Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için ücret alınmayacak
Milli Eğitim Bakanı Tekin, 19 Kasım'da yapılacak "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı" için ücret alınmayacağını bildirdi.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında 19 Kasım Pazar günü uygulanacak olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı ile yazılı sınavdan muafiyet başvuruları bugün itibarıyla başlamıştır. Söz konusu sınav için ücret almamayı kararlaştırdık. Öğretmenler Odası Buluşmaları sohbetlerimiz doğrultusunda öğretmenlerimizi bizzat dinleyerek çözüm geliştirmeye devam edeceğiz."
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Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında 19 Kasım Pazar günü uygulanacak olan “Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı” ile yazılı sınavdan muafiyet başvuruları bugün itibarıyla başlamıştır.— Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) September 25, 2023
Söz konusu sınav için ücret almamayı kararlaştırdık.
“Öğretmenler Odası Buluşmaları”…