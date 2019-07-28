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Eğitim

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sabah oturumu yapıldı

ÖSYM tarafından düzenlenen 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin 10.15'te başlayan sabah oturumu sona erdi.

Burcu Çalık   | 28.07.2019
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sabah oturumu yapıldı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) sabah oturumu tamamlandı.

Toplam 332 bin 814 adayın başvurduğu ÖABT'nin sabah oturumu saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Daha önce 50 sorudan oluşan ve kapsam geçerliliğinin genişlemesi amacıyla bu yıl soru sayısı 75'e çıkarılan ÖABT kapsamında İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği (Lise), Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği testlerinde adaylara 150 dakika süre verildi.

Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Rehber Öğretmen, Beden Eğitimi, Okul Öncesi, İngilizce, Sınıf Öğretmenlikleri testlerinde ise süre 120 dakika oldu.

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