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Eğitim

Öğretmenlerin haziran dönemi mesleki çalışma programı çevrim içi düzenlenecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin katılacağı haziran mesleki çalışma dönemi faaliyetlerinin, uzaktan çevrim içi öğretim ortamlarında yürütüleceği açıklandı.

Selma Kasap   | 17.06.2020
Öğretmenlerin haziran dönemi mesleki çalışma programı çevrim içi düzenlenecek

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin katılacağı haziran mesleki çalışma dönemi faaliyetlerinin, uzaktan çevrim içi öğretim ortamlarında yürütüleceği açıklandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Twitter'dan tüm öğretmen ve okul yöneticilerinin katılacağı 22-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek mesleki çalışma dönemine ilişkin açıklama yaptı.

Haziran mesleki çalışma dönemi faaliyetlerinin uzaktan çevrim içi öğretim ortamlarında yürütüleceğini bildiren Safran, tüm yönetici ve öğretmenlere başarılar diledi.

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