Öğretmenlerin haziran dönemi mesleki çalışma programı çevrim içi düzenlenecek
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin katılacağı haziran mesleki çalışma dönemi faaliyetlerinin, uzaktan çevrim içi öğretim ortamlarında yürütüleceği açıklandı.
Ankara
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin katılacağı haziran mesleki çalışma dönemi faaliyetlerinin, uzaktan çevrim içi öğretim ortamlarında yürütüleceği açıklandı.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Twitter'dan tüm öğretmen ve okul yöneticilerinin katılacağı 22-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek mesleki çalışma dönemine ilişkin açıklama yaptı.
Haziran mesleki çalışma dönemi faaliyetlerinin uzaktan çevrim içi öğretim ortamlarında yürütüleceğini bildiren Safran, tüm yönetici ve öğretmenlere başarılar diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.