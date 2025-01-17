Öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci karnesini alarak yarıyıl tatiline girdi.
Ankara
2024-2025 eğitim öğretim yılının 9 Eylül 2024'te başlayan birinci dönemi bugün sona erdi.
İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini aldı.
Milli Eğitim Bakanlığınca, bu yıl ilk kez Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" verildi.
"Gelişim raporu, nicelikten çok niteliğe değer verdiği için çok önemli"
Ankara Çankaya Süleyman Uyar İlkokulu'nda birinci dönemin sona ermesi dolayısıyla düzenlenen törende, öğrenciler karne almanın sevincini yaşadı.
İlkokul 3. sınıf öğrencisi Gülce Bilal, okulunu ve öğretmenlerini çok sevdiğini belirterek, "Karnemin hepsi çok iyi geldi. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İkinci dönemde iyi ve aynı başarıyı sergilemek istiyorum. Kitap okumayı çok seviyorum, tatilde kitap okuyacağım, gezeceğim, ders çalışacağım. Olabildiğince ikinci döneme iyi hazırlanmaya çalışacağım." dedi.
Gelişim raporunu alan ilkokul 1. sınıf öğrencisi Dila Sağır, "Çalıştım, başarımı gösterdim. Güzel tatili hak ettim. Tatilde belki kitap okurum, parka çıkarım." ifadesini kullandı.
Sağır'ın babası Coşkun Sağır da gelişim raporunun veliler olarak çocuğun eksiklerini görmeleri açısından faydalı olacağını dile getirerek, "Gelişim raporu, nicelikten çok niteliğe değer verdiği için çok önemli. Çocuğun sorumluluk duygusunu geliştirmek, artırmak amacıyla yapılmıştır. Okul idaresine, Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür ediyoruz. Nesillerin iyi yetiştirilmesi için farklı bir adım, biz de gelişim raporunu inceleyeceğiz." diye konuştu.
İkinci dönem 3 Şubat'ta başlayacak
İki hafta sürecek yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak, 31 Mart-4 Nisan'da ise ikinci ara tatil dönemi olacak.
2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.
İstanbul
Kentteki okullarda düzenlenen törenlerde öğrenciler karne heyecanı yaşarken, veliler de buna ortak oldu.
Bağcılar'daki Ragıp Akın İlkokulu'nda düzenlenen törene, Kaymakam Abdullah Uçgun ile Belediye Başkanı Yasin Yıldız katıldı. Öğrenciler, karnelerini Uçgun'un elinden aldı.
Uçgun, törende yaptığı konuşmada, öğrencilere yarıyıl tatili için tavsiyelerde bulundu.
Karnesini almanın mutluluğunu yaşadığını belirten 3. sınıf öğrencisi Serra Tuğba Çapaklı, "Karnem beklediğim gibi geldi. Bugün çok şanslıyım ve mutluyum. Tatilde ödev yapacağım. Ders çalışacağım. Kardeşimle zaman geçireceğim." dedi.
Öğrenci Zeynep Erbağ ise çok mutlu olduğunu, tatilde de ders çalışacağını ve arkadaşlarını özleyeceğini söyledi.
Halkalı Cumhuriyet İlkokulu'ndaki karne töreninde ise halk oyunları gösterisi ile şiir dinletisi sunuldu.
Törene, Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı ile siyasi parti temsilcileri katıldı.
Velilerin de öğrencileri yalnız bırakmadığı törende, Anteplioğlu öğrencilere karnelerini dağıttı.
İzmir
2 bin 575 okulda toplam 738 bin 886 öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Şehit Polis Ahmet Atilla Güneş İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katılan İzmir Valisi Süleyman Elban, öğrencilerin seslendirdikleri şarkıları dinledi.
Daha sonra sınıfları ziyaret eden Elban, sohbet ettiği öğrencilere karnelerini verdi.
Elban'a, Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de eşlik etti.
Uşak
Kentte 314 okulda toplam 61 bin 776 öğrenci karnelerini aldı.
Kent merkezindeki Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katılan Uşak Valisi Naci Aktaş, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.
Daha sonra sınıfları gezen Aktaş ve beraberindekiler öğrencilere karnelerini verdi.
Aktaş'a, AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Reyhan Aydın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel eşlik etti.
Denizli
Denizli'de de 784 okulda 192 bin 827 öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Pamukkale ilçesindeki İncilipınar İlkokulunda düzenlenen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, eğitim öğretim yılının ilk yarısını güzel bir şekilde tamamladıklarını belirterek, öğrencilerin tatillerini iyi değerlendirmesini istedi.
Çalışkan, daha sonra öğrencilere karnelerini verdi.
Aydın
Kent genelindeki 878 okulda 189 bin 372 öğrenci tatile çıktı.
Efeler ilçesi Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'nda düzenlenen törende Aydın Valisi Yakup Canbolat ve İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici öğrencilere karnelerini verdi.
Öğrencilerle sohbet eden Canpolat, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlk yarı oldukça başarılı sağlıklı ve huzurlu bir şekilde tamamlandı. Okullarımızda önemli bir problem yaşamadık. Eğitimin kalitesinin artırılması Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin uygulanması konusunda bütün eğitim camiamız oldukça kararlı şekilde meselenin üzerine gidiyor." dedi.
Edirne
İl genelinde 280 okulda öğrenim gören 55 bin 188 öğrenci karne sevinci yaşadı.
Kadripaşa İlkokulu'ndaki karne törenine katılan Vali Yunus Sezer, öğrencilere karnelerini verdi.
Öğrencilerin heyecanlarını paylaştıklarını belirten Vali Sezer, güzel bir eğitim dönemini geride bıraktıklarını söyledi.
Eğitime katkı sağlayacak proje ve çalışmalar yapıldığını anlatan Sezer, "Edirne'miz eğitim ve öğretim yönünden her geçen gün gelişiyor ve üzerine koyarak ilerliyor. Akademik, sosyal, sportif ve kültürel çalışmalar da tüm kurumların işbirliğiyle örnek projeler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kırklareli ve Tekirdağ
Kırklareli'nde ise 52 bin 227 öğrenci karne aldı.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, 100. Yıl İlkokulunda düzenlenen törene katıldı.
Öğrencilere karnelerini veren Turan, öğrenci, öğretmen ve velilerin yarı yıl tatilini iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi.
Kentin adını eğitimle duyurmak için çalıştıklarını ifade eden Turan, eğitimde başarının artmasını hedeflediklerini kaydetti.
Konuşmaların ardından Turan öğrencilere karnelerini dağıttı. Ayağında alçı bulunan 1. sınıf öğrencisi Aras Olgun'a da karnesini veren Turan, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Törene İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun da katıldı.
Tekirdağ'da da il genelinde 212 bin 270 öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Hüseyin Pehlivan İlkokulu'ndaki törende öğrenciler, karnelerini Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ve Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla'dan aldı.
Soytürk, bir süre sohbet ettiği öğrencilere, karnelerini dağıttıktan sonra çeşitli hediyeler verdi.
Kocaeli
Kocaeli'de il genelinde 1500 okulda 425 bin öğrenci karne sevinci yaşadı.
Vali İlhami Aktaş, İzmit ilçesindeki Akçakoca İlkokulu'nda öğrencilere karnelerini dağıttı.
Sınıfları gezip öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet eden Aktaş'a, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen eşlik etti.
Vali Aktaş, gazetecilere, çocukların karne heyecanına ortak olduklarını söyledi.
Kocaeli'de ilk yarıyılı 1500 okulda eğitim alan 425 bin öğrenciyle tamamladıklarını belirterek, öğrencilere ve öğretmenlere iyi tatiller diledi.
Aktaş, çocukların, gençlerin her türlü kötü alışkanlıktan uzak, güvenli, huzurlu ortamda eğitim görmeleri için her türlü tedbiri aldıklarını vurgulayarak, "Tüm çabalarımız güzel nesil yetiştirmek, onların güzel ortamlarda, huzurlu ortamlarda eğitim almalarını sağlamak. Onlar bizim geleceğimiz." ifadelerini kullandı.
Bursa
656 bin 260 öğrenci karne aldı. Osmangazi ilçesindeki Lütfi Banuşoğlu İlkokuluIna gelen Bursa Valisi Erol Ayyıldız, birinci dönemin son gününde öğrencilerin heyecanına ortak oldu.
Özel eğitim sınıfındaki öğrenim gören çocukları ziyaret eden Ayyıldız, çocuklara karnelerini verdi. Ardından diğer sınıfları da ziyaret eden Ayyıldız, çocuklara kitap okuma ve oyun tavsiyelerinde bulundu.
Programda, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, Kültür ve Turizm İl Müdürü Kamil Özer, okul öğretmenleri ile protokol üyeleri yer aldı.
Balıkesir
Balıkesir'de 196 bin 523 öğrenci, karne heyecanı yaşadı.
Pamukçu İlkokulu'nda gerçekleştirilen törene, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Nurettin Alkan, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir katıldı.
Öğrencilere karnelerini ve hediyelerini dağıtan Vali Ustaoğlu, geçen 25 Aralık'ta Pamukçu İlkokulu öğrencilerini taşıyan servisin kaza yapması sonucu yaralanan öğrencilerle de bir araya geldi.
Vali Ustaoğlu, öğrencilerin karne heyecanına ortak olduklarını belirterek, "Balıkesir genelinde 196 bin 523 öğrencimiz bugün sömestir tatiline giriyor." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur da çocukların Türkiye'nin geleceği olduğunu belirterek, "Onlar bizim geleceğimiz. Güçlü ve büyük Türkiye'nin inşası yolunda umudumuz. Pamukçu ile alakalı da kalbimizin bir köşesi mahzun. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde çocuklarımız servisle bir kaza geçirmişti. Çok şükür, artık hepsinin durumu iyi. Çocuklarımızın da sağlık durumunu ilk andan itibaren sayın Cumhurbaşkanımız ilgiyle takip etti." diye konuştu.
Kütahya
Kütahya'da 86 bin 843 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.
Cemalettin Mahallesi'ndeki Evliya Çelebi İlkokulu öğrencileri düzenlenen törenle karnelerini protokol üyelerinden aldı.
Öğrencilere çeşitli hediyelerin verildiği programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, öğrencilerin karne heyecanına ortak olduklarını söyledi.
Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Başyiğit, "Tatil sürecini sadece dinlenerek değil aynı zamanda yeni şeyler öğrenerek, kitap okuyarak, kültürel etkinliklere katılarak ve yaşadığınız şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfederek değerlendirin. Teknolojiyle sağlıklı bir ilişki kurmayı unutmayın. Ekran başında geçirdiğiniz zamanı sınırlayın ve hayal gücünüzü geliştirecek etkinliklere yönelin." ifadelerini kullandı.
Çanakkale
Çanakkale'de de öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Anafartalar İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı.
Vali Toraman'a, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ersin Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, okul idarecileri ve öğretmenler eşlik etti.
Öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek, başarılarından dolayı tebrik eden Vali Toraman, "Çok şanslısınız çok iyi bir öğretmeniniz var, çok tecrübeli, ondan çok şey öğrendiniz. Daha da öğreneceksiniz." dedi.
Vali Toraman ve beraberindekiler öğrencilere karnelerini dağıttı.
Toraman, tüm eğitim çalışanlarına, öğretmenlere ve velilere teşekkür ederek herkese iyi bir yarı yıl tatili geçirmeleri temennisinde bulundu.
Çanakkale'de 10 bin 774'ü okul öncesi, 25 bin 810'u ilkokul, 24 bin 711'i ortaokul, 21 bin 922'si ortaöğretim olmak üzere toplam 83 bin 217 öğrenci karne aldı.
Eskişehir
Eskişehir'de, il genelinde 508 okulda öğrenim gören 146 bin 670 öğrenci, 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamlayıp karnelerini aldı.
Ticaret Borsası İlkokulu'ndaki törende Vali Hüseyin Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ile diğer ilgililer, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karneleri ile hediyelerini verdi.
Vali Aksoy ile beraberindekiler, daha sonra öğrenciler tarafından verilen bando konserini dinledi, çocukların dönem boyunca yaptığı resim ve el işi çalışmalarından oluşan sergiyi gezdi.
Vali Aksoy, gazetecilere, eğitim öğretim yılının birinci döneminin verimli geçtiğini söyledi.
Öğretmenler ile okul idarecilerine teşekkür eden Aksoy, "İlk dönem Eskişehir ilinde olumsuzluk yaşamadan eğitim öğretim yılımızı tamamlamış olduk. 15 günlük dönem içinde çocuklarımızın dinlenerek ikinci döneme hazırlanmalarını bekliyoruz. İkinci eğitim öğretim yılında da daha iyi bir eğitim yaşatmak adına ilgili kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.
Yalova
Yalova'da 250 okulda eğitim gören 54 bin 441 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.
Mevlana İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katılan Yalova Valisi Hülya Kaya, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ile ilk dönemin son zilini çaldı.
Vali Kaya, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin karne coşkusuna ortak olduklarını söyledi.
Yalova'nın her bir noktasında aynı kalitede ve aynı imkanlarla çocuklara en iyi eğitimi vermeye çalıştıklarını belirten Kaya, "Bundan dolayı da İl Milli Eğitim Müdürümüze, eğitim camiamıza teşekkür ediyorum. Bizleri bu güzel günde yalnız bırakmayan velilerimize de çok teşekkür ediyorum. Sizlerin ilgisi ve desteğiyle inşallah evlatlarımız ileride çok güzel noktalara gelecek. Ben şimdiden hepinizi canı gönülden kutluyorum. Başarılar diliyorum. Tatilde bol bol gezin, oynayın ve dinlenin." ifadesini kullandı
AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol da geleceğin teminatı olan çocuklara ve gençlere daha büyük ve müreffeh bir ülke bırakmak için çalıştıklarını dile getirdi.
Konuşmaların ardından protokol tarafından öğrencilere karne ve hediyeleri dağıtıldı.
Antalya
İl genelinde 2 bin 166 okulda 500 bin 164 öğrenci karnelerini törenle aldı.
Antalya Valisi Hulusi Yazıcı, Serik ilçesindeki Naturalya İbrahim Şahin Ortaokulu'nda düzenlenen 1. Dönem Karne Töreni'nde yaptığı konuşmada, öğrencilerin güzel bir tatil yaptıktan sonra ikinci döneme yeni bir heyecan ile başlamalarını diledi.
İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz da öğrencilerin karne heyecanına ortak olduğu için mutlu olduğunu belirtti. Okulun hayırsever İbrahim Şahin'in desteğiyle yapıldığını dile getiren Kaygusuz, devletin güçlü yatırımları ve hayırseverlerin katkıları birleştiğinde öğrenciler için en ideal eğitim ortamlarının oluştuğunu kaydetti.
Törene AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik de katıldı.
Muğla
Muğla ve ilçelerinde 162 bin 510 öğrenci karne aldı.
Menteşe ilçesindeki Kocamustafendi İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende, Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, öğrencilerin karne sevincini paylaştı.
Çocuklara tatillerini iyi geçirmelerini dileyen Cevheroğlu, öğrencilere tatilde kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.
Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, protokol üyeleri ile öğrenci velileri katıldı.
Burdur
Özboyacı İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Vali Yardımcısı Mehmet Türk ile İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci ve protokol üyeleri öğrencilere karnelerini verdi.
Vali Yardımcısı Türk, öğrencilerin karne heyecanı yaşadığını söyledi. Hedeflerinin öğrencilerin kişilikli, özgüvenli ve saygılı bireyler olarak toplumda yer almalarını sağlamak olduğunu belirten Türk, "Bugün çocuklarımızın hepsi çok mutlu. Eğitim sadece okul okulla sınırlı değil. Ailede, okulda, hayatın diğer alanlarında her zaman çocuklarımızı sevgiyle, saygıyla yetiştirmeliyiz. Değerli olduklarını onlara hissettirirsek, bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.
Burdur'da 243 okulda 41 bin 77 öğrenci karne ve gelişim raporu alarak yarı tatile başladı.
Isparta
Isparta'da da 77 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Isparta Valisi Abdullah Erin ve protokol üyeleri Şehit Polis Memuru Akif Altay İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı.
Vali Erin öğrencilere, yarıyıl tatilinde dinlenip oyun oynamanın yanı sıra, bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.
Sinop
Sinop Abalı İlkokulu'nda düzenlenen törende Vali Mustafa Özarslan tarafından öğrencilere karne ve başarı belgeleri verildi.
Öğrencilere dünya küresi de hediye eden Özarslan, burada yaptığı konuşmada, eğitim-öğretim yılının ilk dönemini sorunsuz şekilde geride bıraktıklarını söyledi.
İl genelinde 213 okulda 35 bin 388 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını vurgulayan Özarslan, emeği geçen öğretmen ve idarecileri kutladı.
Özarslan, geleceğin Türkiye'sini inşa etmede hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini dile getirerek, "İnanıyorum ki aynı faaliyetleri ikinci dönemde de hep birlikte yürüteceğiz. Nitelikli eğitimle donatılmış çocuklarımız ile ülke olarak yükselişimiz, kalkınmamız daha hızlı olacaktır. Bu noktada öğretmenlerimizin gayretleri ve katkılarını çok önemli görüyoruz. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci de törende Vali Özarslan'a eşlik ederek, öğrencilere iyi tatiller diledi.
Tokat
Tokat'ta Kemalpaşa İlkokulu'nda düzenlenen programda öğrencilere karne ve başarı belgeleri dağıtıldı.
Vali Abdullah Köklü, burada karnelerini verdiği öğrencilerle ve velilerle sohbet etti.
Çocuklara hayırlı tatiller dileyen Köklü, öğrencilere tatilde iyice dinlenmelerini tavsiye etti.
Programa CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır da katıldı.
Çankırı
Çankırı'da resmi ve özel kurumlarda eğitim gören 26 bin 367 öğrenci, karnelerini aldı.
Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen törene Vali Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kurum müdürleri ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.
Karneleri dağıtan Taşolar ile beraberindekiler, öğrencilere tatili iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.
Çorum
Çorum'da da 493 okulda 86 bin 536 öğrenci ve 7 bin 417 öğretmen yarıyıl tatiline girdi.
Öğrenciler karnelerini okullarda düzenlenen törenlerle aldı.
Vali Ali Çalgan, Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.
Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Çalgan, daha sonra öğrencilere karne ve hediye dağıttı.
Çalgan, çocuklara tatili dinlenerek geçirmelerini tavsiye etti.
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.
Törenin ardından öğrenciler, okul bahçesinde İstiklal Marşı'nı okuyarak yarıyıl tatiline başladı.
Kastamonu
Kastamonu'da 53 bin 284 öğrenci karne aldı.
Vali Meftun Dallı ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Orhan Şehit Burak Kapucuoğlu İlkokulu ve Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı.
Öğrencilerle sohbet eden Dallı ve Gümüş, daha sonra karneleri dağıttı.
Amasya
Amasya'da il genelinde 53 bin 625 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.
Vali Önder Bakan, Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrencilere karnelerini verdi.
Bakan, öğretmenlere ve okul idarecilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, öğrencilere iyi tatiller diledi.
Zonguldak
Zonguldak'ta öğrenciler yarıyıl tatiline girmenin sevincini yaşadı.
Kent genelinde 100 binin üzerinde öğrenci, okullarda düzenlenen törenlerde karnelerini aldı.
Öğrencilere tatilde oyun oynamaları, dinlenmeleri ve kitap okumaları tavsiye edildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, yaptığı açıklamada, öğrencilerin yoğun geçen dönemin ardından fiziksel ve zihinsel olarak dinlenmeleri, kendilerine vakit ayırmaları ve aileleriyle keyifli zaman geçirmeleri için ara tatilin güzel fırsat olacağını belirtti.
Öğrencilerin yaptıkları çalışmalar, verdikleri emeklerin farkında olduklarını aktaran Bozkan, ara tatilin sonunda bedensel, zihinsel ve duygusal olarak yenilenmiş ve dinlenmiş şekilde okullarda buluşacaklarını ve eğitim öğretime devam edeceklerini ifade etti.
Karabük
Karabük ve ilçelerinde 249 okulda 37 bin 183 öğrenci karne aldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Anayasa İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi. Törene, Vali Mustafa Yavuz ile İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş katıldı.
Sınıfları dolaşan Yavuz ve beraberindekiler, öğrencilere karnelerini ve kitaplarını dağıttı.
Vali Yavuz, törenin ardından gazetecilere, kentte birinci dönemin güzel geçtiğini söyledi.
Güzel çalışmaların yapıldığını aktaran Yavuz, "Geçen yıl başlattığımız 'Eğitim Kenti Karabük Projesi' kapsamında arkadaşlarımız bu yıl da yarıyıla kadar güzel çalışmalar yaptı. İnşallah Karabük'ün eğitimde marka şehir olması noktasında çalışmalarımızı devam ettireceğiz." dedi.
Giresun
8 bin 350'si okul öncesi olmak üzere 64 bin 983 öğrenci karne aldı.
Merkeze bağlı Çıtlakkale Ortaokulu'nda düzenlenen törene, Vali yardımcıları Şahin Bayhan ve Alpaslan Altınışık ile İl Milli Eğitim Müdür Vekili Zafer Balcı katıldı.
Protokol üyeleri, öğrencilere karnelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler verdi.
Ordu
Ordu'nun Altınordu ilçesinde Şehit Bayram Gümüş İlkokulu'nda tören düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, birinci dönemi mutluluk ve huzurla bitirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "568 okulda yaklaşık 125 bin öğrenci ve 11 bin 500 öğretmenimizle eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamlamış bulunuyoruz." dedi.
Tören, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak ve Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş'ın öğrencilere karnelerini dağıtmasıyla tamamlandı.
Trabzon
Trabzon'da 630 okulda 139 bin 245 öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Vali Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri, Ortahisar ilçesindeki Hasan Ali Yücel İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı.
Öğrencilere tatili faydalı geçirmeleri tavsiyesinde bulunan Yıldırım, karne dağıtımının ardından çocuklarla fotoğraf çektirdi.
Artvin
Artvin'de 243 okulda karne töreni gerçekleştirildi.
Vali Ergün Turan, Yeni Mahalle İlkokulu'ndaki törende, öğrencileri tebrik ederek karnelerini dağıttı.
Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt ve İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik'in de katıldığı törende, öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
İl genelinde 24 bin 542 öğrencinin karne aldığı bildirildi.
Rize
Rize'de 274 okulda düzenlenen törenlerde, 55 bin 863 öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Vali İhsan Selim Baydaş ve Belediye Başkanı Rahmi Metin, ÇAYKUR Ortaokulu'ndaki törende öğrencilere karne verdi.
Baydaş, öğrencilere tatili keyifli, aynı zamanda da verimli geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.
Gümüşhane
Gümüşhane'de ise 17 bin 719 öğrenci karne aldı.
Vali Aydın Baruş'un katılımıyla merkeze bağlı Yusuf Çiftçioğlu İlkokulu'nda karne töreni düzenledi.
Baruş ve İl Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karne ve hediye dağıttı.
Öğrencilerin karnelerini inceleyen Baruş, bir süre sohbet ettiği öğretmen ve öğrencilere iyi tatiller diledi.
Bayburt
Bayburt'ta da 14 bin 103 öğrenciye karneleri verildi.
Şehit Sebahattin Bozo Ortaokulu'ndaki törene, Vali Yardımcısı Yunus Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve diğer ilgililer katıldı.
Coşkun, karne ve hediyelerini verdiği öğrencilere iyi tatiller dileğinde bulundu.
Konya
Konya'da 451 bin 864 öğrenci karne aldı.
Vali İbrahim Akın, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu Ahmet Perihan Demirok İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.
Protokol üyeleri, öğrencilere başarılar dileyerek karnelerini ve hediyelerini verdi.
Aksaray
Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve beraberindekiler, Yenimahalle İlkokulu'nda düzenlenen törende çocuklara karnelerini verdi.
Kumbuzoğlu, öğrencilere bol bol eğlenmeleri, dinlenmeleri, kitap okumayı ihmal etmemeleri tavsiyesinde bulundu.
Kentte 88 bin 450 öğrenci karne aldı.
Karaman
Karaman'da Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Kale İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrencilere karnelerini dağıttı.
Çiçekli, sohbet ettiği öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
Törene Çiçekli'nin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, daire müdürleri ve veliler katıldı.
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da Vali Vekili İhsan Ayrancı ile İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Susuz beldesindeki Atatürk İlkokulu'nda karne dağıtım programına katıldı.
Vali Vekili Ayrancı ile Sünnetci, öğrencileri kutlayarak karnelerini dağıttı, hediye takdim etti.
Ayrancı, gazetecilere, Afyonkarahisar'da yaklaşık 149 bin öğrencinin karne heyecanı yaşadığını belirterek, hepsini kutladı.
Gaziantep
2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erdi. Kentte 1632 okulda 707 bin 797 öğrenci karne sevinci yaşadı.
Vali Kemal Çeber, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, karne alan öğrencileri tebrik etti.
Emeği geçen öğretmenleri kutlayan Çeber, "Cıvıl cıvıl kahkahalarla oynadığınız oyunlarda sevgiyi filizlendirmenizi, okuduğunuz kitaplarda hayallerinizi güzelleştirecek yeni dünyalara yolculuk yapmanızı diliyorum. Umudumuz, güzellikleri yeşerten değerli öğretmenlerimizde ve dünyamızı güzelleştirecek siz değerli öğrencilerimizde saklı olacak. Tatiliniz güzel geçsin." dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile Şahinbey ilçesine bağlı Yeşilköy İlkokulu'nda öğrencilerin karne dağıtım törenine katıldı.
Kılınç ve diğer protokol üyeleri, burada öğrencilere karnelerini verdi.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 826 bin öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere bugün karnelerini aldı.
Vali Hasan Şıldak, Haliliye ilçesindeki Konuklu İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.
Öğrencilere karnelerini veren Şıldak, tüm öğrencilere iyi tatiller dileyerek, "Bütün öğretmenlerimize, öğrencilerimize hayırlı, güzel tatiller diliyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz. İkinci dönemde çok daha yüksek başarılarla, çok daha dinamik ve yüksek enerjiyle buluşmak üzere." ifadesini kullandı.
Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, Haliliye Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin ve veliler katıldı.
Malatya
Malatya Yeşilyurt Mehmet Emin Bitlis İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.
Vali Yardımcısı Bilal Basrı, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, bir süre sohbet ettikleri birinci sınıf öğrencilerine karnelerini verdi.
Kentte 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle 869 okulda 150 bin 459 öğrenci karne aldı.
Kahramanmaraş
6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da 1070 okulda 269 bin öğrenci karnelerine kavuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Dulkadiroğlu ilçesindeki Mıllış Nuri İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde, depremler sonucunda kentte ciddi yıkımların meydana geldiğini hatırlattı.
Öğrencilerle ara tatil dönemine girmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını anlatan Baydur, daha önceki yıllarda geleneksel karne dağıtım programı düzenlendiğini, bu yıl ilk defa maarif modeli kapsamında gelişim raporları dağıtıldığını bildirdi.
Baydur, uygulamaya alınan yeni modelle öğrencilerin sadece notla değerlendirilmeyeceğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Gelişim raporlarında esas hedef aldığımız nokta, çocuklarımızın sadece bir notla değerlendirilmesi değil, öğrenim çıktılarından hangilerini kazandı, ne aşamaya geldi, hangi konularda desteklenmeye ihtiyacı var, bu gibi hususları, çocuklarımızın bilişsel, sosyal ve ruhsal gelişimlerini detaylı şekilde irdelediğimiz, detaylandırdığımız süreci, inşallah bugün velilerimizle de paylaşmış olacağız. Depremin okullarımız üzerinde ilk başta biraz olumsuz etkileri oldu ama çok hızlı şekilde arkadaşlarımızın, eğitim ordumuzun, maarif ordumuzun hareketleriyle hızlı iyileşme sürecine gittik.
Bugün de işte depremden sonra yapılmış çok modern bir okuldayız. Derslikleriyle, laboratuvarlarıyla, fiziki donanımlarıyla çok güzel okuldayız. Bu okullarımızı inşallah hızlı şekilde eylül ayına kadar çoğaltarak gelecek sene çok daha iyi süreci arkadaşlarımızla, öğrencilerimizle yaşamayı hedefliyoruz."
Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon'un da katılımıyla öğrencilere karneleri dağıtıldı.
Kilis
Kilis'te eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle öğrencilere karneleri verildi.
7 Aralık İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan Kilis Valisi Tahir Şahin, öğrencilere iyi tatiller diledi, karnelerini dağıttı.
Kentte 52 bin 705 öğrenci ve 2 bin 985 öğretmen, yarıyıl tatiline girdi.
Adıyaman
Adıyaman'da 797 okulda eğitim gören 156 bin 469 öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere bugün karnelerini aldı.
Vali Osman Varol, Ayyıldız İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak öğrenci ve öğretmenlerle bir süre sohbet etti.
Karneleri veren Varol, törende, öğrencilerden ara tatilde iyi dinlenmelerini ve öğretmenlerinin verdiği talimatlara uymalarını istedi.
Diyarbakır
Merkez Kayapınar ilçesindeki Mimar Sinan Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Kayapınar Kaymakamı Ömer Bilgin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayahan Subaşı, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.
Kaymakam Bilgin, ziyaret ettiği sınıfta öğrencilere karnelerini verdi.
Tatilde öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Bilgin, "Kitap okumalı ve bilgilerimizi taze tutmalıyız. Okulunuzda kütüphane yapacağız. Sadece kütüphane değil, içinde akıl ve zeka oyunları olduğu bir sınıf yapacağız. Şubat ayı içerisinde teslim edeceğiz. Bu da size şimdiden karne hediyesi olsun." diye konuştu.
Diyarbakır'da toplam 466 bin öğrenciye karne dağıtıldı.
Elazığ
Elazığ'da il genelinde 566 okulda 120 bin öğrenci karnelerini aldı.
Vali Numan Hatipoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Şehit Ahmet Küçükdağ İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrencilere karne dağıttı, onlara çeşitli hediyeler verdi.
Vali Hatipoğlu, karne alan öğrencilerin sevincini paylaştıklarını belirtti.
Öğrencilere iyi tatiller dileyen Hatipoğlu, "Her geçen gün artan eğitim ivmesiyle Türkiye Yüzyılı'na yaraşır vaziyette ülkemizi daha iyi yerlere taşıyacak gençlerimizi ve çocuklarımızı yetiştirmek için gayret içerisinde eğitim seferberliğine devam ediyoruz." dedi.
Mardin
Mardin'de 11 bin 975 öğretmenin görev yaptığı 1218 okulda 236 bin 123 öğrenciye karneleri dağıtıldı.
Merkez Artuklu ilçesinde Zinciriye İlkokulu'ndaki törende, Vali Tuncay Akkoyun, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, öğrencilere karnelerini verdi.
Vali Akkoyun, gazetecilere, öğretmenlere gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür ederek, velilerden de öğrencilere hoşgörü, güven ve hassasiyetle yaklaşmalarını istedi.
Öğrencilerin karne heyecanına ortak olduklarını dile getiren Akkoyun, şöyle konuştu:
"Öğrencilerimizin gelişiminde velilerimizin de büyük gayretleri var. Eğitim camiamıza ve velilerimize çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz bu ara tatilde dinlenecek. Ara tatil sonrasında da eğitim ve öğretime daha dinç ve gayretli şekilde başlayacaklar."
Batman
Batman'da 6 Şubat Deprem Şehitleri İlkokulu'nda düzenlenen törene, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.
Müdür Kurtaran, törende, öğrencilere tatilde kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.
İlde 172 bin öğrencinin karne sevincini yaşadığını anlatan Kurtaran, yaklaşık 10 bin öğretmenin de 15 günlük tatil süresinde dinleneceklerini kaydetti.
Siirt
Siirt'te il genelinde 576 okulda 902 bin 308 öğrenci, birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.
Selahaddin Eyyubi İlkokulu'nda düzenlenen törende, Vali Kemal Kızılkaya, beraberinde Vali Yardımcısı Şeyma Aktaş Semiz ve İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu ile öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.
Vali Kızılkaya, karnelerini dağıttığı öğrencilerden tatili en iyi şekilde değerlendirmelerini istedi.
Erzurum
1365 okulda öğrenim gören 176 bin 474 öğrenci, karne alıp yarıyıl tatiline girdi.
Vali Mustafa Çiftçi, Palandöken ilçesinde bulunan Dereboğazı ilk ve ortaokulunda öğrencilerle bir araya geldi.
Öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Çiftçi, ardından sınıflara geçip öğrencilere karnelerini dağıttı.
Çocuklara çeşitli hediyeler veren Çiftçi, öğrencilere ara tatili kitap okuyarak geçirmelerini tavsiye etti.
Çiftçi, gazetecilere, okulda karne dağıtarak öğrencilerin karne sevinçlerine ortak olduklarını söyledi.
Öğrenci ve öğretmenlere hayırlı tatiller dileyen Çiftçi, şöyle konuştu:
"Öğrencilerimize tavsiyem ara tatilde karnelerine bakmaları, eksikliklerini görmeleri ve 2. dönem daha çok çalışmaları ve gayret etmeleri. İlimizde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün aldıkları tedbirler neticesinde herhangi bir kayda değer bir olay olmadan ilk dönemi tamamlamış olduk. İnşallah ikinci dönem de tedbirlerimizi artıracağız, okul güvenliğini daha da artırmak suretiyle okullarımızda dah güvenli ortam sağlamak suretiyle eğitim öğretim yılına kaldığımız yerden devam edeceğiz."
Tunceli
Tunceli'de de 10 bin 200 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Bülent Tekbıyıkoğlu da Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.
Öğretmenlerle sohbet eden Tekbıyıkoğlu, öğrencilere karne ve hediyelerini vererek tebrik etti.
Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de katıldı.
Ardahan
Ardahan'da 15 bin bir öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.
Vali Hayrettin Çiçek ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, Cemal Zekiye Vatan İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere karnelerini dağıttı.
Öğrencilerden tatillerini iyi değerlendirmelerini isteyen Vali Çiçek, "Bugün sizinle birlikte olmanın, sizlere karnelerinizi vermenin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.
Çiçek ile Uzantı, öğrencilere karnelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler de verdi.
Erzincan
Erzincan'da da 282 okulda, 3 bin 617 öğretmenin eğitim verdiği 41 bin 540 öğrenci, karnelerini aldı.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile STK temsilcileri, Mehmetçik Ortaokulu'nda karne dağıtım törenine katıldı.
Okula gelişinde öğrencilerin çiçeklerle karşıladığı Aydoğdu, öğrencilere karne dağıtıp, onlarla sohbet etti.
Aydoğdu, öğrencilere iyi bir tatil geçirmeleri temennisinde bulundu.
Ağrı
Ağrı'daki tüm okullarda öğrencilere karneleri verildi.
İl merkezindeki Alpaslan Ortaokulu'nda düzenlenen törende öğrencilere karneleri dağıtıldı.
Iğdır'daki 302 okulda 52 bin 708 öğrenci karne heyecanı yaşadı ve gerçekleştirilen törenlerde öğrencilere karneleri dağıtıldı.
Kars
Kars'ta da 63 bin 362 öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Kars Valisi Ziya Polat, Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi ve Kümbetli Köyü İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenlerine katıldı.
Polat, karne alan öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulunarak, "Tabii ki okulların çiçekleri, kalbimizin umudu, aklımızın, yarınlarımızın her şeyi sevgili yavrularımızın iyi tatiller diliyorum. Kitap okumalar istiyoruz, iyi, huzurlu, mutlu bir tatil diliyorum." ifadelerini kullandı.
Van
1650 okulda 290 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. Edremit ilçesindeki Şehit Jandarma Yarbay Yusuf Turgut İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.
Törene katılan Van Valisi Ozan Balcı, Edremit Kaymamı Yücel Erdem ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, öğrencilere karnelerini verdi.
Sınıfları dolaşan, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Balcı, öğrencilere tatilde kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.
5. sınıf öğrencisi Menesa Özge ise "Ara tatilde ailemle vakit geçirmeyi istiyorum. Sonra ödevlerimi yapıp, kitap okuyacağım. Birinci dönem çok iyi geçti, güzel vakit geçirdik. Arkadaşlarımı özleyeceğim." diye konuştu.
Elif Buse Akarsu da tatilini ders çalışıp kitap okuyarak geçireceğini söyledi.
Hakkari
Kent merkezindeki 23 Nisan İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen törende Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.
Sınıfları gezen Çelik, öğrencilerle sohbet ederek karnelerini dağıttı, başarı temennisinde bulundu.
Karne dağıtımının ardından telekonferans yöntemiyle il genelindeki öğretmenlere hitap eden Çelik, 438 eğitim kurumunda 61 bine yakın öğrencinin yarıyılı geride bıraktığını söyledi.
Tüm öğretmenlere emeklerinden dolayı teşekkür eden Çelik, "Çocuklarımızın gözlerindeki ışığı hep beraber müşahede ettik. Bundan mutluluk duyduk. Bu mutluluğun sanatçıları, zanaatkarları sizlersiniz. Bu süreçte dinlenme fırsatı bulacaksınız. Dinlenmiş olarak ikinci döneme de iyi başlayacağınıza inanıyorum. Hepinize iyi tatiller diliyorum." diye konuştu.
Törene, Vali Yardımcısı Abdulkadir Işık, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve şube müdürleri de katıldı.
Bitlis
Kent genelinde 92 bin 521 öğrenci karne heyecanı yaşadı.
TOKİ Ahmet Eren İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, sınıfları dolaştı, öğrencilerle bir araya geldi.
Gür, il genelinde 7 bin 582 öğretmen ve 92 bin 521 öğrencinin tatile girdiğini söyledi.
Öğrencilerin karne heyecanına ortak olduklarını belirten Gür, şunları kaydetti:
"Öğretmenlerimizin gayretleri, çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı, velilerimizin ilgisi bizleri mutlu etti. İsteğimiz, çocuklarımızın bu dinlenme süresi içinde aileleriyle kaliteli zaman geçirmeleri ve kitapla aralarına mesafe koymadan bu süreci tamamlamalarıdır. Çocuklarımız sadece karne notlarından ibaret değildir. Eğer başarı istiyorsak çocuklarla iyi bir iletişim kurmamız, onlara destek olmamız gerekiyor."
Muş
Muşta 104 bin 641 öğrenciye karneleri dağıtıldı.
Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Vali Adil Yazar İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Vali Avni Çakır, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamladıklarını söyledi.
Öğrencilerin karne heyecanına ortak olduklarını ifade eden Çakır, şöyle konuştu:
"Muş'ta 6 bin 663 öğretmenimiz görev yapıyor. İlk dönem sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Biz de zaman zaman öğrencilerin günlük eğitim faaliyetlerine eşlik ettik. Bugün hem karnelerini verdik hem de bu tatil sürecinde yapmaları gerekenler konusunda nasihatlerde bulunduk. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, eğitim camiasına bu sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımıza da bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diliyorum."
Karne dağıtım törenine Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ve idareciler katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.