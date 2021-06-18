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Eğitim

Öğrenciler karne heyecanını dijital ortamda yaşadı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitimlerinin bir kısmını yüz yüze, bir kısmını ise uzaktan eğitim modeli ile gören öğrenciler, karne notlarına da uzaktan erişti.

Özgün Tiran   | 18.06.2021
Öğrenciler karne heyecanını dijital ortamda yaşadı Fotoğraf: Özgün Tiran / AA

Kırklareli

2020-2021 eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından öğrenciler, karnelerine e-Okul sistemi üzerinden ulaştı.

Eğitim öğretime devam eden öğrenciler okullarında akıllı tahtalardan karnelerini inceledi. Öğrenciler, heyecanla bir birlerinin ders notlarına baktı.

Mustafa Dalcalı Ortaokulu Öğrenci Umut Mercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl da karnesini dijital ortamda gördüğünü söyledi.

Bugün çok heyecanlı ve mutlu olduğunu anlatan Mercan, karnesinde notların çok güzel olduğunu kaydetti.

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