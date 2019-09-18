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Eğitim

Nurten öğretmen 'küresel öğretmen' ödülünü aldı

Hindistan'da AKS Education tarafından 73 ülkede 12 bin öğretmen arasından "küresel öğretmen" ödülüne layık görülen Nurten Akkuş'a ödülü verildi.

Mustafa Çavuş   | 18.09.2019
Nurten öğretmen 'küresel öğretmen' ödülünü aldı

Samsun

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde anaokulu müdürlüğü yapan ve Hindistan'da AKS Education tarafından 73 ülkede 12 bin öğretmen arasından "küresel öğretmen" ödülüne layık görülen Nurten Akkuş, ödülünü aldı.

Akkuş'un 10 yıl önce okulunda başlattığı, babalar başta olmak üzere amca, dede gibi erkek rollerinin eğitime aktif katılımını sağladığı, "Bana Bir Masal Anlat Baba Projesi" 45 ilde uygulanır hale gelmiş, köy okulundaki çocukların oyuncak ihtiyacını karşılamak için hazırladığı "Oyuncak Kumbarası" projesi de Türkiye'de 43 ilde uygulanmış ve birçok ödüle değer görülmüştü.

Bunun gibi projelerle Türkiye ve dünyada dikkati çeken Akkuş, geçen yıl İngiliz Varkey Vakfı tarafından dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasında gösterilmişti. Böylece Nurten öğretmen, dünyanın "en iyi 10 öğretmeni" arasına giren ilk ve tek Türk öğretmen olma şansını yakalamıştı.

Bugüne kadar Azerbaycan, Makedonya, Romanya, Hollanda, Belçika, Almanya ve Çekya'dan davet alarak bu ülkelere giden Akkuş, öğretmenlere tecrübelerini aktardı.

Akkuş, Hindistan merkezli ve birçok ülkede temsilcilikleri bulunan, 6 bin eğitim kurumuna danışmanlık yapan, 2016 yılından itibaren okul yöneticilerine ve öğretmenlere yönelik ödül programı, eğitim çalışmaları düzenleyen uluslararası eğitim yönetimi kuruluşu AKS Education tarafından da 73 ülkede 12 bin öğretmen arasından "küresel öğretmen" ödülüne layık görüldü.

Nurten Akkuş, 15 Eylül'de Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen törenle ödülünü aldı.

Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın da katıldığı ödül töreninin ardından Türkiye'ye dönen Akkuş, AA muhabirine, 73 ülkeden 12 bin öğretmen arasından "küresel öğretmen" ödülüne layık görüldüğü için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

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