MSÜ sınavı için geç başvurular bugün yapılabilecek
ÖSYM, 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı geç başvurularının bugün yapılabileceğini duyurdu.
Ankara
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 2021 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı geç başvuruları kapsamındaki bireysel başvuruların bugün internet aracılığıyla 23.59'a kadar alınacağını bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.