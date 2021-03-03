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Eğitim

MSÜ sınavı için geç başvurular bugün yapılabilecek

ÖSYM, 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı geç başvurularının bugün yapılabileceğini duyurdu.

İsmet Karakaş   | 03.03.2021
MSÜ sınavı için geç başvurular bugün yapılabilecek

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 2021 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı geç başvuruları kapsamındaki bireysel başvuruların bugün internet aracılığıyla 23.59'a kadar alınacağını bildirdi.

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