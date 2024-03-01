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Eğitim

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı pazar günü yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 3 Mart Pazar günü yapılacağını bildirdi.

Abdullah Sarica  | 01.03.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı pazar günü yapılacak

Ankara

ÖSYM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, pazar günü yapılacak sınavın sonuçları 28 Mart'ta açıklanacak.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy, sınavla ilgili açıklamasında, 81 il, 108 sınav merkezinde düzenleyecekleri MSÜ'ye 736 bin 894 adayın başvurduğunu duyurdu.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Başvuran adayların 383 bin 975'i kadın, 352 bin 919'u erkek. Sınavda 96 bin 475 kişi görev alacak. 1747 bina ve 33 bin 353 salon kullanılacak. Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden oluşan sınavda adaylara 120 soru için 165 dakika cevaplama süresi verilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınav için binalara saat 10.00'dan sonra aday alınmayacak. Sınav, 13.00'te sona erecek."

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