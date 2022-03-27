Dolar
14.84
Euro
16.30
Altın
1,958.25
ETH/USDT
3,158.60
BTC/USDT
44,720.00
BIST 100
2,175.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Polonya’dan özel uçakla getirilen 185 Ukraynalı yetim çocuk ve bakım personelini, Antalya Havalimanı’nda Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar karşılıyor N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu başladı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Eğitim

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) başladı.

Harun Kutbe   | 27.03.2022
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Sınav, 81 ilde ve 98 sınav merkezinde uygulanıyor. Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylara 120 soru için 165 dakika süre verildi.

Kovid-19 salgını önlemlerinin uygulandığı sınavda, pozitif veya temaslı adaylar yedek salonlarda sınava alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 1254, Hong Kong'da 8 bin 841 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 13 bin 849 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 70 kişi hayatını kaybetti
KKTC'ye girişte kabul edilen aşılar listesine TURKOVAC eklendi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 976 bin 505'e çıktı
Kovid-19'la mücadelede 'Rehavete kapılmadan aşı olmaya devam edilmeli' uyarısı

Benzer haberler

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bugün yapılacak