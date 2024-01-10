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Eğitim

MSB ve MEB arasındaki protokol ile 9'uncu sınıf öğrencilerine burs imkanı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan protokol kapsamında, başarı kriterleri ve kontenjana göre 9'uncu sınıf öğrencilerine burs imkanı tanınacağını bildirildi.

Alper Şaşmaz  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
MSB ve MEB arasındaki protokol ile 9'uncu sınıf öğrencilerine burs imkanı

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2 bakanlık arasında savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla imzalanan işbirliği protokolü kapsamında bakanlık temsilcilerinin Ankara Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir araya geldiği belirtildi.

Paylaşımda, Protokol Yürütme Kurullarının (PYK) düzenledikleri toplantılarda aldıkları kararlar ve yapılacak işlemlerin protokol çerçevesinde görüşülerek değerlendirildiği ifade edildi.

Protokol kapsamındaki okulların 9'uncu sınıf öğrencilerinin başarı kriterlerine bağlı ve belirli kontenjan dahilinde burslu öğrenci kapsamına alındığı belirtilen paylaşımda, her öğrenciye asgari ücretin yüzde 30'u oranında Ocak 2024 tarihi itibarıyla ve 9 ay süresince aylık burs ödemesi yapılacağı bildirildi.

Paylaşımda, burslu öğrencilerin bursluluk şartlarını koruyup okullarından mezun olmaları halinde Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ Genel Müdürlüğü, Tersaneler Genel Müdürlüğü ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmeleri konusunun müzakere edildiği aktarıldı.

Toplantıların ikincisinin Nisan ayı içinde İstanbul Tersanesi Komutanlığında yapılacağı kaydedildi.

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