Dolar
34.88
Euro
36.73
Altın
2,711.55
ETH/USDT
3,969.30
BTC/USDT
101,236.00
BIST 100
10,123.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir inşaatta kalıp dökme sırasında çökme meydana geldi. Olay yerinden yayındayız.
logo
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığından "Ailemle Eğitim Yolculuğum" projesi

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerine ailelerin de katılımını sağlamak amacıyla "Ailemle Eğitim Yolculuğum" projesini hayata geçirecek.

Sefa Bilgitekin  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
Milli Eğitim Bakanlığından "Ailemle Eğitim Yolculuğum" projesi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında çalışmalar devam ederken, öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerine ailelerin etkin katılımı için "Ailemle Eğitim Yolculuğum" projesi uygulanacak.

Proje kapsamında Bakanlığa bağlı anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda öğrenciler sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetler ile sosyal sorumluluk çalışmalarına aileleriyle katılacak. Okul-aile ilişkisinin güçlendirilmesi hedefiyle hayata geçirilen projede, ailelerin çocuklarıyla daha derin bağlar kurmaları ve kaliteli zaman geçirmeleri hedefleniyor.

Faaliyetler velilere maddi yük getirmeyecek şekilde planlanacak

Proje kapsamında uygulanacak olan etkinlikler, gönüllülük esasına dayalı olacak ve öğrencilerin ilgi, istek, ihtiyaç ve yetenekleri göz önünde bulundurularak belirlenecek. Böylece her öğrencinin en az bir sanat ya da spor dalında beceri kazanması sağlanacak.

Öğrencilerin katılacağı etkinliklerin planlanması amacıyla okullarda "Ailemle Eğitim Yolculuğum Etkinlikler Kurulu" oluşturulacak. Kurul, öğretmenler, öğrenciler, okul aile birliği ve gönüllü velilerle işbirliği yaparak etkinliklerin yürütülmesini sağlayacak. Buna ek olarak faaliyetler, velilere maddi yük getirmeyecek şekilde planlanacak.

Projenin etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için ayrıca bir kılavuzda hazırlandı.

Kılavuzda, Ailemle Kitap Okuyorum, Ailemle Spor Yapıyorum, Ailemle Sahnedeyim, Ailemle Okul Günü, Ailemle Doğa Günü, Ailemle Sanat Günü, Aileler Yarışıyor ve Tecrüben Yol Göstersin gibi öğrencilerin katılabileceği çeşitli öneriler yer alıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 31 kilometrelik tır kuyruğu oluştu
Depremde 96 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya geldi
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden sanığın yargılanmasına başlandı
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Milli Eğitim Bakanlığından "Ailemle Eğitim Yolculuğum" projesi

Milli Eğitim Bakanlığından "Ailemle Eğitim Yolculuğum" projesi

Okul Destek Projesiyle 19 binden fazla dezavantajlı çocuğun bireysel gelişimine katkı sunuluyor

Yapay zeka destekli "MEBİ" platformundan yarım milyonu aşkın liseli yararlandı

Türkiye'nin ilk "sektöre entegre" meslek lisesi otomotiv alanında açılıyor

Türkiye'nin ilk "sektöre entegre" meslek lisesi otomotiv alanında açılıyor
Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası "Yerli Üretim" temalı etkinliklerle kutlanacak

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası "Yerli Üretim" temalı etkinliklerle kutlanacak
MEB'e bağlı okul öğrencilerinin kılık ve kıyafet yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de

MEB'e bağlı okul öğrencilerinin kılık ve kıyafet yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet