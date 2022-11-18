Dolar
18.62
Euro
19.32
Altın
1,764.86
ETH/USDT
1,217.80
BTC/USDT
16,749.00
BIST 100
4,525.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı liselerde 'Bilim Uygulamaları Programı'nı başlatıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca, lise öğrencilerinin bilimsel toplantılar düzenlemesini ve uygulamalı bilim çalışmaları yapmalarını sağlayacak "Bilim Uygulamaları Programı" başlatılacak.

Kemal Karadağ   | 18.11.2022
Milli Eğitim Bakanlığı liselerde 'Bilim Uygulamaları Programı'nı başlatıyor

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, liselerde "Bilim Uygulamaları Programı"na ilişkin uygulama kılavuzu tüm illere gönderildi.

Programla öğrencilerin, bilim, teknoloji, çevre, ekonomi, eğitim, değerler, coğrafya, tarih, kültür, edebiyat, sanat, ekonomi, hukuk, politika gibi alanlarda, bilimsel düşünme, araştırma ve sunum yapma, rapor hazırlama, kendini ifade etme gibi akademik çalışmalara alt yapı oluşturacak becerilerinin geliştirilmesi ve farkındalık düzeylerinin artırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda öğrenciler, konferans, panel, seminer, sempozyum, forum gibi türlerde bilimsel toplantılar düzenleyecek ve uygulamalı bilim çalışmaları yapacak.

Bu ay sonu itibarıyla pilot olarak uygulanacak

Toplantılar, öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre, aralarında biyomedikal cihaz teknolojileri, büyük veri ve veri madenciliği, ekolojik denge, elektrikli araçlar, e-Ticaret, geleceğin teknolojileri, genetik ve biyoteknoloji, havacılık ve uzay, nanoteknoloji, nesnelerin interneti, organik tarımın da yer aldığı yüzü aşkın alanda düzenlenebilecek.

Programa, il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri, Anadolu, fen ve sosyal bilimler liseleri, okul yöneticileri ve öğretmenler ile üniversitelerin ilgili bölümlerinde görevli akademisyenler katılım sağlayacak. Ayrıca program için üniversitelerle de iş birliği yapılacak.

Bilim Uygulamaları Programı, bu ay sonu itibarıyla pilot olarak Adıyaman, Ankara, Aydın, Bursa, Iğdır, Isparta ve Samsun'daki Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı liselerde, gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren ise tüm illerdeki okullarda uygulanacak.

"Lise öğrencilerimiz akademik çalışmalar yapabilmeyi öğrenecekler"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise programa ilişkin değerlendirmesinde, öğrencileri her açıdan desteklemeye çalıştıklarını, uygulamalı olarak tüm süreçlere öğrencileri dahil ederek öğrenmeye katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Bakan Özer, "Hazırladığımız bu programla, lise öğrencilerimiz akademik çalışmalar yapabilmeyi, bilimsel toplantılar düzenlemeyi öğrenecekler. Bu toplantılar ve çalışmalar yoluyla hem bilim, teknoloji, çevre, ekonomi, eğitim, değerler, coğrafya, tarih, kültür, edebiyat, sanat, ekonomi, hukuk ve politika gibi alanlarda farkındalıkları artacak hem de bilimsel düşünme, araştırma yapma, rapor hazırlama, kendini ifade etme, sunum yapma gibi akademik alanlarda becerileri gelişecek." ifadelerini kullandı.

Okul ve il bazlı olarak iki aşamalı yürütülecek program kapsamında, konferans, panel, seminer, bilgi şöleni, forum gibi toplantılar düzenleneceğini aktaran Özer, programın fen bilimleri, matematik ve teknoloji ile sosyal bilimler alanlarında gerçekleştirileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyoğlu'ndaki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Albashır'a ait yeni görüntülere ulaşıldı
Meteorolojiden Antalya'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı
Avcılar'da bir inşaatın temeli kazılırken bitişikteki kaldırım ve yol kısmen çöktü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin halkına başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Milli Eğitim Bakanlığı liselerde 'Bilim Uygulamaları Programı'nı başlatıyor

Milli Eğitim Bakanlığı liselerde 'Bilim Uygulamaları Programı'nı başlatıyor

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı cumartesi yapılacak

Aile Okulu Projesi kapsamında 2 ayda 525 bin kişi eğitim aldı

Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısı 1 milyonu geçti

Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısı 1 milyonu geçti
Liselerde "siber zorbalık" ve "akran zorbalığı" disiplin işlemleri arasına girdi

Liselerde "siber zorbalık" ve "akran zorbalığı" disiplin işlemleri arasına girdi
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet