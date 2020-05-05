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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, birçok evde çocukların uzaktan eğitimini sadece annelerin takip etmesine üzüldüğünü ifade ederek, babalara da çocukların eğitim hayatına dahil olma çağrısında bulundu.

İsa Toprak   | 05.05.2020
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çocukların uzaktan eğitimini, oyunlarını, ödevlerini pek çok evde sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum. Bir çocuğun eğitim hayatına bilgimizle dahil olmak, çocukluğunda bir oyun arkadaşı olarak yer almak bu kadar zor olmasa gerek."

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