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Milli Eğitim Bakanı Tekin, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 14.06.2025 - Güncelleme : 14.06.2025
Milli Eğitim Bakanı Tekin, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Ankara

Bakan Tekin, yarın yapılacak LGS'ye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Tekin, mesajında şunları kaydetti:

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"Sevgili Öğrencilerim, hedeflerinize ulaşmak ve hayallerinizi gerçekleştirmek için sınava en iyi şekilde hazırlandığınızın farkındayız. Unutmayınız ki sizler bizim için her daim değerlisiniz ve eğitim ailesi olarak her zaman yanınızda olacağız. Sınavın sorunsuz bir şekilde yürütülmesine katkı sunacak herkese şimdiden kolaylıklar diliyor, sağlık ve huzur içinde bir sınav günü geçirmeyi temenni ediyorum. Yarın gerçekleştirilecek LGS sınavı öncesinde tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

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