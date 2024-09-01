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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Tekin, AA Editör Masası'na konuk olacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.

Selma Kasap  | 01.09.2024 - Güncelleme : 01.09.2024
Milli Eğitim Bakanı Tekin, AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Bakan Tekin, yarın saat 12.00'de başlayacak AA Editör Masası'nda, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.

Tekin'e, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıklarından, anasınıfı, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıflarda başlatılacak yeni müfredatın uygulanmasına ilişkin çalışmalara, yeni müfredat kapsamında hazırlanan yeni ders kitaplarından TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanan ve bazı maddeleri kabul edilen Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ne kadar eğitim gündemindeki birçok soru yöneltilecek.

Bakan Tekin'in açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, X hesaplarından da (@anadoluajansi), (@AACanli) anlık takip edilebilecek.

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