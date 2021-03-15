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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'tedbiri elden bırakmayın' uyarısı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kovid-19 salgını nedeniyle hala yüz yüze eğitime başlamayan sınıflar olduğunu belirterek "Çocuklarımız adına rica ediyorum; dikkati, kontrolü, tedbiri elden bırakmadığımız bir hafta olsun." ifadesini kullandı.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 15.03.2021
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'tedbiri elden bırakmayın' uyarısı

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitimin 3'üncü haftası olduğunu anımsattı.

Okula giden öğrenci sayısının her hafta biraz daha arttığını aktaran Selçuk, "Bununla birlikte salgın dolayısıyla hala yüz yüze eğitime başlayamadığımız sınıflarımız var. Çocuklarımız adına rica ediyorum; dikkati, kontrolü, tedbiri elden bırakmadığımız bir hafta olsun." ifadesini kullandı.

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