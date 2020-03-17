Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğrencilere 40 dakika teneffüs sözü
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." dedi.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." ifadelerini kullandı.
Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız. pic.twitter.com/QLCxeegRsb— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 17, 2020
Bakan Selçuk, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Selçuk, el yazısıyla "Okula döndüğünüz gün ilk teneffüs 40 dakika. Söz." yazdığı kağıdın görüntüsünü Twitter hesabından paylaşarak "Çocuklar, evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." ifadesine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.