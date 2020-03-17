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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğrencilere 40 dakika teneffüs sözü

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." dedi.

Yıldız Aktaş   | 17.03.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğrencilere 40 dakika teneffüs sözü

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Selçuk, el yazısıyla "Okula döndüğünüz gün ilk teneffüs 40 dakika. Söz." yazdığı kağıdın görüntüsünü Twitter hesabından paylaşarak "Çocuklar, evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." ifadesine yer verdi.

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