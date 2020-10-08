Euro
9.32
Dolar
7.93
BIST 100
1,149.86
Altın
1,891.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu”nun açılış oturumunda video konferansla konuşuyor KKTC'de 46 yıldır kapalı olan Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı
logo
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'eğitim için tedbir' çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yeni tip koronavirüse ilişkin, "Biliyoruz ki vaka sayıları eğitimi doğrudan etkiliyor. Lütfen, evlatlarımız için maske, mesafe..." uyarısında bulundu.

Selma Kasap   | 08.10.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'eğitim için tedbir' çağrısı

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 12 Ekim itibarıyla 5 sınıf düzeyinde daha yüz yüze eğitime başlanacağını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Okullarımızda güvendeyiz ancak evinde öğrenci olsun olmasın, dışarıda herkesin tedbiri, özeni gerek. Biliyoruz ki vaka sayıları eğitimi doğrudan etkiliyor. Lütfen evlatlarımız için maske, mesafe..."

Velilere davet

Öte yandan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda ise velilerle iletişim için çok sayıda içerik hazırladıklarını belirterek, "Şimdi belki yürürken, iş yaparken, arabada giderken dinlenir diye Bizden Veli Kuşağı podcast olarak yayında." bilgisini verdi.

Bakan Selçuk, "Kriz Dönemlerinde Anne Babalık" üzerine yaptığı konuşma linkini paylaşımına ekleyerek velileri konuşmaları dinlemeye davet etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'eğitim için tedbir' çağrısı
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 230 kişi hayatını kaybetti
Salgından çıkışın umudu Kovid-19 aşısı için çalışmalar sonuca yaklaşıyor
Uzmanından kış hastalıkları ve Kovid-19'dan korunma önerileri
'Nefessiz kalan hastaların yalvarışları bizi çok üzüyor'

Benzer haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'eğitim için tedbir' çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'eğitim için tedbir' çağrısı

MEB 500 bin tabletin dağıtımına gelecek haftadan itibaren başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitim bir mecburiyet

Bakan Selçuk: Öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacak, isteyen velilerimiz okula gönderecek

Bakan Selçuk: Öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacak, isteyen velilerimiz okula gönderecek
İlkokullar ile 8. ve 12. sınıflar 12 Ekim'de yüz yüze eğitime başlıyor

İlkokullar ile 8. ve 12. sınıflar 12 Ekim'de yüz yüze eğitime başlıyor
Bakan Selçuk, Dünya Öğretmenler Günü'nde yurt dışında görev yapan öğretmenlerle görüştü

Bakan Selçuk, Dünya Öğretmenler Günü'nde yurt dışında görev yapan öğretmenlerle görüştü