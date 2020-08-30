Milli Eğitim Bakanı Selçuk EBA canlı ders programını paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı ders programını paylaştı.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı ders programını paylaştı.
Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) August 30, 2020
Öğrencilerimizle buluşabileceğimiz EBA Canlı Ders programımız da hazır. Detaylı bilgi için https://t.co/JHJM9Hp8wI ve https://t.co/xB9RSrB6XP adreslerine başvurabilirsiniz. pic.twitter.com/sOJStZ30wj
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni eğitim öğretim yılının yarın başlayacağını anımsatarak, şu bilgileri verdi:
"Öğrencilerimizle buluşabileceğimiz EBA canlı ders programımız da hazır. Detaylı bilgi için http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adreslerine başvurabilirsiniz."
Selçuk, iyi dersler dileğinde bulunduğu öğrencilere, şöyle seslendi:
"Sizden büyük bir ricam var. Lütfen bizim için okuyun, yazın, derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlatın, fikrinizi ifade edin. Bu ülkenin size, çabanıza ve enerjinize ihtiyacı var."
Paylaşımda ayrıca 1'inci sınıflar hariç, 2-12'nci sınıf öğrencilerinin canlı ders programı tablosuna yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.