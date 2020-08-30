Euro
8.79
Dolar
7.34
BIST 100
1,100.55
Altın
1,964.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk EBA canlı ders programını paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı ders programını paylaştı.

Özcan Yıldırım   | 30.08.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk EBA canlı ders programını paylaştı

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı ders programını paylaştı.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni eğitim öğretim yılının yarın başlayacağını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Öğrencilerimizle buluşabileceğimiz EBA canlı ders programımız da hazır. Detaylı bilgi için http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adreslerine başvurabilirsiniz."

Selçuk, iyi dersler dileğinde bulunduğu öğrencilere, şöyle seslendi:

"Sizden büyük bir ricam var. Lütfen bizim için okuyun, yazın, derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlatın, fikrinizi ifade edin. Bu ülkenin size, çabanıza ve enerjinize ihtiyacı var."

Paylaşımda ayrıca 1'inci sınıflar hariç, 2-12'nci sınıf öğrencilerinin canlı ders programı tablosuna yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da son 24 saatte 5 bin 413 Kovid-19 vakası tespit edildi
Koronavirüste son 24 saat
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 243 bin 839'a ulaştı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 186 bin 875'e yükseldi

Benzer haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk EBA canlı ders programını paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk EBA canlı ders programını paylaştı

Bakan Selçuk'tan öğrencilere yarın okullarda okunacak 'İstiklal Marşı'na eşlik edin çağrısı

'Uzaktan eğitime gereken özeni gösterelim'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yıl içerisinde yüz yüze sınav yapmakla ilgili bir takım çalışmalarımız var

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yıl içerisinde yüz yüze sınav yapmakla ilgili bir takım çalışmalarımız var

Bakan Selçuk: Sertifikaların sistemimiz içinde değer bulmasını istiyoruz

Bakan Selçuk: Sertifikaların sistemimiz içinde değer bulmasını istiyoruz
MEB, uzaktan eğitim döneminin yol haritasını açıkladı

MEB, uzaktan eğitim döneminin yol haritasını açıkladı