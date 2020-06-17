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Eğitim, Kurumsal Haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk AA Editör Masası'na konuk olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Yıldız Aktaş   | 17.06.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın saat 11.00'de başlayacak Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.

Selçuk'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından (@anadoluajansi) da anlık takip edilebilecek.

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