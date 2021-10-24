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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Özer: Halk eğitim kurs sertifikaları e-Devlet kapısından alınabilecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, halk eğitim kurs belge ve sertifikalarının e-Devlet kapısından alınabileceğini bildirdi.

Selma Kasap   | 24.10.2021
Milli Eğitim Bakanı Özer: Halk eğitim kurs sertifikaları e-Devlet kapısından alınabilecek

Ankara

Bakan Özer, yazılı açıklamasında, hayat boyu öğrenme kapsamında vatandaşların taleplerine göre düzenlenen halk eğitim kurslarını yaygınlaştırmak ve erişilebilirliğini artırmak için yeni bir planlamaya gidildiğini ifade etti.

Bu kursların başarıyla tamamlanması durumunda alınan belge ve sertifikaların da halk eğitim merkezlerine gitmeden alınabilmesi için yeni bir çalışmayı tamamladıklarını bildiren Özer, "Artık vatandaşlarımız, bu belge ve sertifikaları e-Devlet kapsından alabilecekler. Bu projeyi başarılı bir şekilde tamamlayan Bilgi İşlem ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüklerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Halk eğitim merkezlerinde bilgi, beceri ve yetkinlikler geliştiriliyor

Milli Eğitim Bakanlığı hayat boyu öğrenme kapsamında, halk eğitimi merkezlerinde sürekli kurslar düzenliyor. Bu kurslar ile bireylerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmelerine destek verilmesi amaçlanıyor.

Kursların tüm süreçleri, bakanlık tarafından hazırlanan e-Yaygın sistemi ile yürütülüyor. Bu kapsamda Ekim 2021'e kadar geçen sürede 37 milyon 821 bin 524 vatandaş, 44 milyon 619 bin 327 sertifika aldı. Artık bu sertifikaların tamamı e-Devlet üzerinden alınabilecek.

Belgelerini yeni alan ya da daha önceden aldığı sertifikaya yeniden ulaşmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet kapısı üzerinden barkodlu sertifikalarına rahatça ulaşabilecekler.

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