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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den MEBİM'e ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İnşallah 2023'te de hep birlikte eğitim sistemimizi daha da iyi noktalara taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Barış Gündoğan   | 31.12.2022
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den MEBİM'e ziyaret Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Özer, üst üste üçüncü kez "En İyi İletişim Merkezi" kategorisinde dünya birincisi olan Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine bağlı faaliyet gösteren Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezini (MEBİM) ziyaret etti.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Yıldız Aktaş'tan iletişim merkezi hakkında bilgi alan Bakan Özer, personelle sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi.

Özer, ayrıca burada işitme engelli vatandaşlara sunulan işaret dili hizmeti ile bir çağrıyı da yerinde gözlemleme imkanı buldu.

"En İyi İletişim Merkezi" kategorisinde "World Class" ödülüne layık görülmesi dolayısıyla iletişim merkezi çalışanlarını tebrik eden Bakan Özer, şunları kaydetti:

"Birçok projeyi hayata geçirdiğimiz ve birçok çalışmaya imza attığımız verimli bir yılı geride bırakıyoruz. Bu süreçte sizin ve tüm Bakanlık çalışanlarımızın da desteğiyle öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hep yanında olduk. Bu nedenle hepinize müteşekkirim. İnşallah 2023'te de hep birlikte eğitim sistemimizi daha da iyi noktalara taşımaya devam edeceğiz. Bu vesileyle hepinizin yeni yılını kutluyorum. Ayrıca ülkemizin geleceği için emek veren herkesin ve eğitim camiamızın da yeni yılını kutluyor, 2023'ün sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."

Bakan Özer, ziyaret sırasında Malatya'dan arayan bir öğrencinin okul servis aracıyla ilgili çağrısını da yanıtladı.

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