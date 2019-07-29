'Mesleki eğitimde atak devam ediyor'
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Prof. Dr. Hüseyin Toros'un İTÜ Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesi Müdürü olarak göreve başlayacağını bildirdi.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "#eğitimdedeğişimbaşladı" etiketiyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mesleki eğitimde atak devam ediyor. İTÜ Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesi'nde Prof. Dr. Hüseyin Toros lise müdürü olarak göreve başlıyor. İlk dersi İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca veriyor ve lisedeki öğretmenlerimize ilaveten öğretim üyeleri de yanımızda." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Mesleki eğitimde atak devam ediyor. İTÜ Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesi’nde Prof. Dr. Hüseyin Toros lise müdürü olarak göreve başlıyor. İlk dersi İTÜ rektörü Prof.Dr. Mehmet Karaca veriyor ve lisedeki öğretmenlerimize ilaveten öğretim üyeleri de yanımızda. #eğitimdedeğişimbaşladı— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) July 29, 2019