Euro
6.29
Dolar
5.71
BIST 100
98,987.48
Altın
1,506.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Meslek liselerinden ekonomiye 8 ayda 171 milyon liralık katkı

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre bu yılın ilk 8 ayında, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde yapılan üretimden 171 milyon lira gelir elde edildi.

Selma Kasap   | 07.09.2019
Meslek liselerinden ekonomiye 8 ayda 171 milyon liralık katkı

Ankara

AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde yapılan üretimden en büyük çok gelir sağlayan iller sırasıyla Ankara, Antalya ve Hatay oldu. 

Ankara'da ilk 8 ayda Ankara'da 14, Antalya'da 11 ve Hatay'da 9 milyon liralık üretim gerçekleştirildi.

En fazla geliri Mersin Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sağladı. 5 milyon liralık üretim yapan Mersin Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni 3,8 milyon liralık üretimle Hatay Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 3,6 milyon liralık üretimle Çanakkale Yenice Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi izledi.

Bu yılın ilk 8 ayında en fazla gelir konaklama ve seyahat hizmetleri alanında sağlandı. 59 milyon liralık üretim yapılan konaklama ve seyahat hizmetleri alanını 32 milyon liralık üretimle mobilya ve iç mekan tasarımı alanı ve 28 milyon liralık üretimle yiyecek içecek hizmetleri alanı takip etti.

2018'in ilk 8 ayı ile karşılaştırıldığında 2019'un aynı döneminde gelirde yüzde 38'lik artış yaşandı.

Hazine kesintisi yüzde 1'e düştü

Bakanlık, uygulamalı eğitim imkanı veren ve öğrencilere sektörün istediği becerilerin kazandırılması ve kalıcı kılınmasında büyük fırsat sunan işletmelerdeki üretimi artırmaya çalışıyor. Böylece mezunlar, mezuniyet alanlarında istihdam imkanlarını da artırmış olacak.

Döner sermaye gelirlerinden hazine kesintisinin 2018 yılı sonunda yüzde 15'den yüzde 1'e düşürülmesinin üretim artışını sağladığına işaret ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sisi rejimi Mübarek dönemini aratıyor
Anlaşmasız Brexit AB'yi de vurur
Almanya’da aşırı sağın yükselişi AB'yi etkileyebilir
ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesi
ABD-Çin gerilimi: Soğuk savaşa doğru

Benzer haberler

Meslek liselerinden ekonomiye 8 ayda 171 milyon liralık katkı

Meslek liselerinden ekonomiye 8 ayda 171 milyon liralık katkı

Bakan Selçuk'tan velilere 'not baskısı yapmayın' uyarısı

MEB eğitim öğretim istatistiklerini açıkladı

İngilizce öğretmen atamalarında 4 dil becerisi ölçülecek

İngilizce öğretmen atamalarında 4 dil becerisi ölçülecek
MEB'den okullardaki kurslarda 4 dersten ortak sınav dönemi

MEB'den okullardaki kurslarda 4 dersten ortak sınav dönemi

MEB'den engelli bireylere evde destek eğitimi

MEB'den engelli bireylere evde destek eğitimi