MELYAZ ile iki yılda 400 öğrenci yazılım eğitimi aldı
Meslek Liselerinde Yazılım Eğitiminin Hami Yazılım Firmaları ile Desteklenmesi Projesi (MELYAZ) kapsamında iki yılda yaklaşık 400 öğrenciye güncel yazılım eğitimi verildi.
İstanbul
Yazılım Sanayicileri Derneğince (YASAD), İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) desteğiyle hayata geçirilen, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Topkapı Üniversitesi, Türkiye Oyun Geliştiriciler Derneği (TOGED) ve Hizmet İhracatçılar Birliğinin paydaşlığını üstlendiği projenin kapanış toplantısı, "Meslek Liseliler Yazılımcı Oluyor" mottosuyla Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.
Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, toplantıda yaptığı konuşmada, MELYAZ'ın önemine işaret ederek, yazılım sektörünün dünyanın en stratejik alanlarından olduğunu söyledi.
Türkiye'nin son yıllarda yazılım ve bilişim sektörüne çok önem verdiğini anlatan Uçgun, MELYAZ'ın Türkiye geneline yayılmasını temenni etti.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aydın da sektörün hızla değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayabilmek ve öğrencileri geleceğe hazırlamak için bu tür projelerin önemli olduğunu dile getirdi.
YASAD Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Kamalı, MELYAZ'ın tecrübesi yarım asrı aşan yazılım sektörünün en anlamlı projeleri arasında yer aldığını ifade etti.
Sektörün mesleki dönüşümlerin merkezi olduğunu vurgulayan Kamalı, şunları kaydetti:
"Tüm sektörleri dönüştürme gücü göz önüne alındığında stratejik bir sektör olarak tanımlanması doğru bir yaklaşımdır. Bu dönüşümden başarıyla çıkmanın ve kalkınmada akıl gücünü kullanan katma değerli üretimin merkezi olmanın yolu nitelikli insan kaynağımızı yetiştirmekle mümkündür. Yıllık ortalama yüzde 20-30 arasında büyüme sağlayan ve bugün 3 milyar doları aşkın ihracat rakamlarına ulaşan yazılım sektörümüzün büyümesine devam etmesi için iş gücü açığının giderilmesi ve nitelikli iş gücünün ortaöğretim sürecinden başlayarak yetiştirilmesi önemlidir."
Kamalı, MELYAZ'ın sosyal sorumluluk projesinden öte bir "kalkınma projesi" olduğunu aktardı.
Yazılım ve Bilişim Hizmetleri Sektör Komitesi Başkanı İlhan Bağören ve YASAD Genel Sekreteri Sevilay Güven de kapanış toplantısında konuşma yaptı.
Programın sonunda, paydaşlara ve projeyi başarıyla tamamlayan okul ile hami firmaların temsilcilerine plaket ve sertifika verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.