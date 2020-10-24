MEB'den sınav süreçlerine ilişkin asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi uyarısı
Milli Eğitim Bakanlığınca, öğrencilere, sınav süreçlerine ilişkin Bakanlığın resmi kaynakları tarafından doğrulanmayan paylaşımlara itibar etmemeleri uyarısında bulunuldu.
Ankara
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, öğrencilerin sınav süreçlerine ilişkin bilgilendirmelerin okullar tarafından yapılacağı vurgulanarak, "Lütfen, Bakanlığımız resmi kaynakları tarafından doğrulanmayan paylaşımlara itibar etmeyiniz." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda ayrıca asılsız bilgilendirmeye ilişkin görsel de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.