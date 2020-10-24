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Eğitim

MEB'den sınav süreçlerine ilişkin asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığınca, öğrencilere, sınav süreçlerine ilişkin Bakanlığın resmi kaynakları tarafından doğrulanmayan paylaşımlara itibar etmemeleri uyarısında bulunuldu.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 24.10.2020
MEB'den sınav süreçlerine ilişkin asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi uyarısı

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, öğrencilerin sınav süreçlerine ilişkin bilgilendirmelerin okullar tarafından yapılacağı vurgulanarak, "Lütfen, Bakanlığımız resmi kaynakları tarafından doğrulanmayan paylaşımlara itibar etmeyiniz." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca asılsız bilgilendirmeye ilişkin görsel de yer aldı.

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